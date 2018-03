Jarlinson Pantano: "Es el resultado al buen trabajo"

Vielha , 23 mar .- El colombiano Jarlinson Pantano (Trek Segafredo) se mostró muy satisfecho tras sumar una victoria en la quinta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, "un resultado al buen trabajo", según apuntó.

A la cuarta fue la vencida. Tras quedarse cerca de la victoria de etapa en sus tres primeras participaciones en la ronda catalana, el ciclista colombiano sumó un triunfo tras culminar una escapada en la jornada más larga de la ronda catalana, de 212,9 kilómetros con inicio en Llívia (Girona) y final en Vielha (Lleida).

"Me encanta esta carrera y desde que pasé en el World Tour he tenido la oportunidad de estar aquí y siempre me ha gustado. Siempre la pido cuando tengo la oportunidad y es una carrera en la que siempre he estado bastante bien, quedando cuarto, tercero y segundo y esta bien que este año se nos dé la victoria", celebró el colombiano.

Pantano resistió a una escapada de más de 140 kilómetros, superando dos puertos de montaña y mostrándose más rápido que su rival, Vegard Laengen (UAE Emirates Team), en el descenso a meta.

"Hoy era un día que teníamos pensado que la fuga iba a llegar y creo que lo hemos hecho bastante bien. Hemos estado pendientes al principio y hemos podido meter a dos corredores en la fuga. Didier ha hecho un gran trabajo en la subida y este es el resultado al buen trabajo", explicó.

El colombiano apuntó que una de las claves fue la colaboración durante la escapada, en la que el único que "no tiraba" fue el ciclista de Astana.

"En la última subida antes del túnel de Vielha sabía que Laengen era un buen aliado para el final. Éramos compañeros en el Iam Cycling y le dije de ir a tope hasta el final. Tanto si ganara él o yo, lo importante, después de trabajar todo el día en la escapada, era llegar", analizó.

El ciclista colombiano, que en la Volta consiguió su cuarta victoria de etapa en una carrera World Tour, dedicó el triunfo al español Markel Irizar, uno de sus compañeros en el Trek Segafredo.

"Venía pensando en Markel Irizar, mi compañero de equipo, que ayer pasó un día malo porque su esposa perdió a un primo. Cuando estaba en la escapada, pensaba en él y quería dedicarle la victoria, ya que es un compañero al que le tengo mucho cariño. Es un amigo y se ha convertido como un padre para mí en este equipo", zanjó.