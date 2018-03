Ibon Navarro afirma que el Gipuzkoa "cada cosa que hace la hace muy bien"

Murcia, 23 mar (EFE).- El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, Ibon Navarro, ha asegurado que el Delteco Gipuzkoa Basket, su rival en el partido de este sábado, de la vigésima cuarta jornada de la Liga Endesa, es un equipo que "cada cosa que hace la hace muy bien" y que es "muy competitivo".

El técnico grana ha comparecido este viernes en rueda de prensa en la víspera de un choque importante en la pelea por acceder a las eliminatorias por el título, un objetivo que el cuadro murciano, actualmente undécimo con 11 victorias y 12 derrotas, tiene a tres triunfos de distancia.

El Gipuzkoa, que es duodécimo con 10 partidos ganados y 13 perdidos, es un adversario al que el UCAM CB ganó por 67-69 en la primera vuelta y Navarro ha aludido a ese precedente.

"En la primera vuelta ellos jugaron muy bien. Creo que el Gipuzkoa es uno de los conjuntos de la Liga que está consiguiendo unos resultados mejores de los que se esperaban y tiene una construcción de equipo francamente buena, con jugadores experimentados y otros nuevos que están haciendo las cosas con mucho desparpajo", ha apuntado.

Los guipuzcoanos cuentan con el pívot holandés Henk Norel, segundo jugador más valorado de la competición, como principal referente, aunque Navarro se centra en el colectivo.

"Me preocupa el juego del equipo a campo abierto, porque ellos son capaces de jugar sin balón. Son muy agresivos en el rebote defensivo y cada cosa que hacen, la hacen muy bien. Además, no tiran los partidos y son competitivos", ha declarado.

El UCAM no tiene partido de la Liga de Campeones FIBA esta semana y ello le permitirá llegar más fresco al compromiso liguero.

"Ese hecho nos ha servido para que los jugadores que estaban tocados no se perdieran otro partido. Hemos podido arreglar algunas cosas en las que fallamos en el encuentro contra el MoraBanc Andorra de cara al del Delteco", ha comentado Ibon Navarro tras el 90-70 encajado en tierras andorranas.

El técnico universitario sólo piensa en el compromiso de mañana por mucho que el martes visite al Pinar Karsikaya turco en la ida de los cuartos de final de la LCB.

"No hemos hablado en toda la semana de ningún partido que no sea el de mañana. La primera canasta del martes la meteremos contra el Delteco GBC y nos vamos a encontrar muchas dificultades contra los vascos, no va a ser fácil", ha declarado.

En ese sentido ha indicado que deben rendir al máximo y no guardarse nada. "No se puede jugar al 50%. El que no esté al 100% no va a poder jugar, porque no es un equipo al que podamos jugarle a medio gas, porque nos pueden hacer mucho daño", ha señalado.