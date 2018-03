La hora de Willy Caballero

Manchester , 23 mar .- Después de casi tres lustros en el fútbol europeo y casi 20 de profesional, el veterano guardameta Wilfredo 'Willy' Caballero (Santa Elena, 1981) está ante su gran oportunidad: su posible debut con la selección argentina a los 36 años.

Cuando faltan tres partidos para que la 'Albiceleste' arranque el Mundial de Rusia 2018, el sempiterno Caballero parece haber ganado la carrera por ser el tercer arquero del combinado nacional, y todo apunta a que esta noche, en el amistoso contra Italia en Manchester (20:45 GMT), defenderá por primera vez la portería del doble campeón del mundo.

Por sus actuaciones en el balompié europeo, primero en el Elche y después en el Málaga -donde ayudó al equipo a llegar a cuartos de final de Liga de Campeones-, en el Manchester City y en el Chelsea, muchos pensaban que Willy recibiría mucho antes el llamado de la selección.

Con los billetes de Sergio 'Chiquito' Romero (Manchester United) y Nahuel 'Patón' Guzmán (Tigres UANL) para la cita mundialista ya reservados, la pelea se centra en saber quién será el tercer arquero de Argentina en Rusia.

El seleccionador, Jorge Sampaoli, todavía no se ha decidido, pero la presencia de Willy en la gira europea -hoy ante Italia y el martes contra España en Madrid- hace indicar que el portero del Chelsea parte con ligera ventaja con respecto a sus rivales.

La competencia es grande. Agustín Marchesín (América), Gerónimo Rulli (Real Sociedad) -lesionado varias semanas- y Franco Armani (River Plate) también pelean por el último billete a Rusia. Los tres juegan la baza de que son titulares indiscutibles en sus equipos, mientras que Caballero está a la sombra de Thibaut Courtois en el Chelsea.

"Hay otros arqueros que estamos siguiendo y que no han podido venir. Por un momento pensamos en llamar a cuatro, pero no tenía mucho sentido. Ahora, en esta gira, vamos a intentar darle minutos a cada portero. En el segundo encuentro -ante España-, si se puede, daremos un tiempo a cada uno para ver y sacar conjeturas", explicó Sampaoli.

Internacional en dos ocasiones con la sub-20 y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 con la sub-23 -no jugó-, Caballero está ahora, cuando se encuentra en el tramo final de su carrera, ante su gran oportunidad internacional.

Fue convocado hace cuatro años por Gerardo 'Tata' Martino para un ciclo, en los amistosos contra Croacia y Portugal, pero el ex de Boca Juniors no llegó a vestirse de corto.

"Quiero creer que existe una posibilidad (de estar en Rusia). Esta convocatoria me sirve para pelear desde el primer día, desde el primer entrenamiento. No me gustaría, ni me quiero meter en la cabeza, que voy a rellenar una lista. Quiero ser importante y ojalá pueda demostrar que pueden contar conmigo también. El resto depende del técnico", aseguró Willy poco después de arrancar la concentración en Manchester.

"Estoy con ganas de ganarme un puesto. El entrenador me dijo que me había visto bien en el Chelsea. Los tres (convocados) peleamos por el '1', por el primer puesto, y vamos a ponérselo difícil al 'míster'", añadió.

Ahora, con 36 años y seis meses, todo apunta a que Caballero, el futbolista más veterano de los 28 que llamó Sampaoli para la gira europea, se estrenará con la selección de mayores en el amistoso de esta noche contra Italia en el Etihad Stadium.

Los focos y la atención de aficionados y medios de comunicación se centran en los Leo Messi, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Éver Banega y Lautaro Martínez, pero pocos se juegan tanto como Willy, que sabe que está ante su gran oportunidad.