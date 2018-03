El guitarrista granadino David Martínez ofrece su primer concierto en Argel

Argel, 23 mar (EFE).- El guitarrista granadino, David Martínez, ofreció este jueves su primer concierto en la emblemática basílica de Notre Dame de África de la capital argelina ante decenas de personas.

Cerca de 300 personas acudieron a este evento gratuito organizado por la embajada de España y el Instituto de Cervantes en Argel y que obsequió a los asistentes con un rico repertorio de guitarra clásica española.

Una función que duró cerca de una hora y que abarcó desde la época del renacimiento hasta la actualidad, sin olvidar grandes clásicos como Scarlatti "Dos Sonatas", pasando por Albéniz "Granada y Asturias" o Paco de Lucía "Fuente y Caudal".

El artista de 43 años, que actualmente ocupa una Cátedra en el Conservatorio Superior de Música de Granada, comenzó su carrera musical a los 12 años y desde entonces ha formado parte de numerosas orquestas que lo han llevado por todo el mundo como la Filarmónica de Kharkov (Ucrania), la Sinfónica Nacional de Cuba o de Siria.

"Me dedico a llevar mi música, especialmente la música española, a través de mi guitarra al corazón del público", declaró Martínez a Efe tras su primer espectáculo en el país norteafricano.

El guitarrista confesó sentirse abrumado por la acogida de los argelinos y prometió ofrecer "una sorpresa" en su último concierto que se celebrará este viernes en la Ópera de Argel.

"No me esperaba esta reacción de la gente, había mucha conexión con este maravilloso publico mediterráneo y he disfrutado mucho" declaró.

Se trata del segundo concierto celebrado en la basílica neobizantina de Nuestra Señora de África, que fue inaugurada en 1872 tras 40 años de construcción y que se encuentra en un imponente acantilado sobre la bahía de Argel, conocida como "la ciudad blanca".