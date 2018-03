Gary Medel: "Siempre estaré para Chile"

Roma, 23 mar (EFE).- El chileno Gary Medel ha reconocido que la clasificación fallida de Chile para el Mundial de Rusia es "una tragedia deportiva", pero prometió que seguirá representando a la "Roja" para liderar un nuevo proyecto con una mezcla de veteranos y jóvenes.

"Fue una tragedia deportiva para todos, será un Mundial raro. Ninguno de nosotros imaginaba fallar la clasificación, considerado el valor del equipo", aseguró Medel en una entrevista publicada este viernes por el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

"Lamentablemente hemos pagado las dos derrotas contra Bolivia (0-1 en La Paz) y Paraguay (0-3 en Santiago de Chile)", prosiguió, al recordar la fase de clasificación, en la que su selección terminó en la sexta posición.

Pese a la gran decepción por ese fracaso, Medel planea seguir representando a la "Roja", al explicar que "es correcto tener una mezcla de jóvenes y jugadores expertos" y que él "seguirá siendo un ejemplo para los talentos chilenos".

"Siempre estaré para la selección", añadió el centrocampista chileno, que dejó el verano pasado al Inter de Milán para empezar una experiencia en la Súper Liga turca con el Besiktas, conjunto con sede en la capital Estambul.

"Me buscaron el Sevilla, el Espanyol, el Málaga, algunos equipos mexicanos, pero en el Besiktas me quisieron mucho. Estoy feliz, juego en un gran equipo, todos me tratan bien y en Estambul mi familia está encantada", explicó.

Medel comparte el vestuario con jugadores de gran calidad, como los portugueses Kepler Laveran Lima "Pepe" y Ricardo Quaresma, el español Álvaro Negredo o los brasileños Anderson Talisca y Adriano Correia.

Pese al gran potencial del Besiktas, Medel aseguró que la liga turca es muy competitiva y que hay "una lucha increíble, con cuatro equipos que pueden ganar".

El conjunto de Estambul es ahora tercero, detrás del líder Galatasaray y del Basaksehir, segundo, con el Fenerbahce que ocupa actualmente la cuarta plaza.