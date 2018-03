El M5S es favorable al candidato propuesto por LN para presidir el Senado

Roma, 23 mar (EFE).- El candidato a primer ministro por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Luigi di Maio, dijo hoy que su partido es favorable a votar para presidir el Senado a un candidato como el que propuso la Liga Norte (LN) o de "un perfil similar".

"Para presidir el Senado estamos dispuestos a apoyar a Anna Maria Bernini o (a un candidato de) un perfil similar", dijo Di Maio a los medios.

El líder de la LN, Matteo Salvini, ha sugerido a Bernini, miembro de Forza Italia, para presidir el Senado con la intención de desbloquear la situación después de que las primeras votaciones para designar a los presidentes de las cámaras este viernes no hayan dado resultado.

El M5S reclama la presidencia de la Cámara de los Diputados y la coalición de derechas está dispuesta a cederla, si ellos presiden el Senado.

Para ello, el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, quiere que el presidente del Senado por la alianza conservadora sea Paolo Romani, de su formación, pero el M5S se niega a votarlo porque tiene una condena por malversación, según los medios locales.

Para salir de este bloqueo, Salvini lanzó hoy otro nombre, el de Bernini, con la esperanza de contar con las simpatías tanto de Forza Italia, al ser de su partido, como del M5S, que se opone al otro candidato.

De hecho, la LN ya ha votado este viernes en la segunda vuelta en el Senado a Bernini como "gesto de responsabilidad", después de haber avisado previamente a Forza Italia, tal y como ha explicado el líder de la Liga.

Sin embargo, Forza Italia ha acusado en un comunicado a la LN de romper "la unidad de la coalición de derechas" y de desenmascarar "el proyecto de un gobierno formado por" ella "y el M5S".

Tras el giro de Salvini, otros miembros del M5S han mostrado su predisposición a votar a Bernini, como Alessandro Di Battista.

"Me conocéis bien ya. He hecho oposición contra Berlusconi como pocos en estos años. Sin embargo, si Salvini propone a Bernini para el Senado, creo que el M5S debe votarla. Punto. Si Salvini propone un nombre de Forza Italia es problema suyo. Nosotros no votamos a impresentables y a condenados, como siempre hemos dicho", ha escrito Di Battista en la red social Facebook.

"La verdad es una: estas elecciones las han ganado el M5S y la LN. Por lo tanto, es correcto que las cargas institucionales (que no tienen nada que ver con el Gobierno del país) se muevan dentro de este esquema. Al M5S le corresponde la presidencia de la Cámara de los Diputados. A quien propone la LN, la del Senado", añadió.

Este viernes se celebraron tres votaciones en la Cámara de los Diputados y dos en el Senado, y en todas ellas salieron mayoría de papeletas en blanco, por lo que las negociaciones seguirán mañana.