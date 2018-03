Fabri, tras 15 jornadas sin vencer, ve al Lorca "cada vez más cerca de ganar"

Lorca , 23 mar .- Fabri González, entrenador de un Lorca que acumula 15 jornadas seguidas sin sumar tres puntos en un partido de la Liga 1/2/3 de fútbol, ve a su equipo "cada vez más cerca de ganar" y nota a sus jugadores "muy metidos" en la tarea diaria antes de visitar el domingo al Tenerife.

Así lo ha dicho en rueda de prensa tras el entrenamiento de un equipo que tendrá bajas sensibles en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz de Tenerife, donde no estarán Santi Luque ni el francés Didier Digard, ambos con molestias; Alberto Noguera, sancionado por acumulación de tarjetas, ni Ally Mallé, concentrado con la selección de Mali.

Quien sí podría participar es el defensa ecuatoguineano Fréderic Bikoro después de haber cumplido un encuentro de sanción.

El técnico gallego ha hablado hoy especialmente de la ausencia del centrocampista Noguera, uno de los mejores futbolistas del cuadro lorquino: "Es un jugador que nos da detalles individuales y más posesión de balón y no hay ninguno como él en la plantilla, pero eso no significa que no podamos mantener el sistema, y en ese sentido, no es un problema".

Al margen de las bajas, ha destacado los méritos de su equipo pese a los resultados enlazados y ha aludido al empate a uno del pasado sábado frente al filial del Barcelona.

"Ante el Barça B hicimos un gran partido y creo que merecimos ganar, pero el fútbol no está siendo justo con nosotros. Hemos merecido sacar varios partidos adelante y no los sacamos por algún fallo, mala suerte o arbitraje", ha declarado.

En cualquier caso, ha querido resaltar que el Lorca "está cada vez más cerca de ganar, aunque solo sea por la propia ley de la vida, y es que no se puede no ganar siempre".

Además, ha querido valorar que el vestuario es "extraordinario" y que "en ningún momento ha tirado la toalla".

Ha remarcado que han mejorado tácticamente: "Hemos dado con un sistema en el que la cohesión es mayor. Debemos ser un equipo sólido y durante la semana hemos visto una progresión importante en el grupo".

En ese sentido, ha incidido en que esta ha sido "una de las mejores semanas en cuanto al ambiente y el trabajo realizado" y ve a sus futbolistas "muy metidos".

Con respecto a su situación al frente de un conjunto que parece condenado al descenso a Segunda B, al encontrarse a 16 puntos de los puestos que dan la permanencia, piensa en "trabajar lo mejor posible cada día" como "entrenador curtido, con muchas batallas y que sabe lo que lleva entre manos".