Djokovic pone en duda su presencia en Montecarlo tras dura derrota en Miami

Miami , 23 mar .- El serbio Novak Djokovic, que este viernes perdió en su estreno en el Masters 1.000 de Miami ante el francés Benoit Paire (6-3 y 6-4), mostró su decepción por su juego y estado físico y puso en duda su presencia en el inicio de la temporada de tierra batida, en Montecarlo.

El exnúmero uno del mundo, que venía de caer también en la segunda ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, aseguró en conferencia de prensa que su "plan" era estar en Montecarlo en abril próximo, pero puntualizó que todavía hay que "ver qué pasa".

Estas dudas llegan después de un mal inicio de temporada, en la que intenta recuperarse de la lesión en el codo derecho que le tuvo parado seis meses el año pasado y que le obligó a someterse a una "pequeña intervención médica" tras el Abierto de Australia, en enero pasado.

Tras ese procedimiento reapareció en el desierto californiano, pero, al igual que en Miami, se despidió en su debut en segunda ronda.

"Lo estoy intentando, pero no está funcionando. Eso es todo. Eso es todo lo que es. No me siento bien cuando juego de esta manera. Por supuesto, quiero poder jugar tan bien como quiera jugar. Simplemente es imposible en este momento", dijo con resignación.

'Nole' dijo estar "al tanto" de su situación, aunque no por ello deja de intentar recuperar su mejor imagen, porque no está dispuesto a "gimotear" sobre los malos resultados, y apuesta por creer en sí mismo, a pesar de todo.

"Quería venir a Indian Wells y Miami porque quería ver si puedo jugar un partido. Me encanta jugar en la cancha dura. Quería tener un par de torneos antes de que comience la temporada de tierra batida. Obviamente no estaba preparado para esto", lamentó.

Sobre el partido ante Paire, Djokovic explicó que sus primeros seis juegos fueron buenos, pero después se quedó "sin gasolina", aunque no pensó que eso pudiera pasar, pues no saldría a la cancha si no cree que pueda ganar.

El seis veces campeón en Miami dijo que está tratando de "resolver las cosas" y volver a mostrar el tenis que le llevó a ganar 12 Grand Slams, aunque nunca le gustaron las "comparaciones".

"Sé que no puedes ser la persona y el jugador que eras ayer. Tienes que seguir entrenando, evolucionando, tratando de mejorar tu juego", indicó el serbio, que agregó que "desafortunadamente" no está en el nivel en el que le gustaría verse y no sabe qué esperar sobre su futuro.