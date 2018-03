El difícil camino de Ghana hacia la legalización de la homosexualidad

Accra, 23 mar (EFE).- A pesar de contar con el apoyo de potencias extranjeras, de grupos pro derechos humanos y, en cierto modo, incluso del presidente del país, la comunidad LGBT de Ghana tiene aún un muro que derribar para conseguir la legalización de la homosexualidad: el rechazo de la propia sociedad ghanesa.

Las asociaciones LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) de esta nación de África Occidental intentan generar un debate acerca de su situación, con algunas voces clamando por un referéndum sobre sus derechos.

Estos grupos explican que la comunidad homosexual es víctima de violencia física y psicológica, así como de extorsión y discriminación. También denuncian que son perseguidos y que se enfrentan a penas de prisión por su orientación sexual.

Si bien es cierto que la ley penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, solo castiga aquellas que incluyen penetración, tipificadas bajo el eufemismo de "conocimiento carnal antinatural".

Un hombre gay que se hacía llamar Orlando Wilson fue entrevistado recientemente en un programa televisivo ghanés, al que acudió con la cara tapada pero con un mensaje claro: "El prejuicio viene de que no hay otra opinión. Cuando hablemos de ello libremente, sabréis que no hay ningún problema con la homosexualidad".

"La homosexualidad no ha sido importada a Ghana, siempre ha estado aquí", sentenció Wilson.

Sin embargo, en una sociedad en la que la religión (cristiana, musulmana o de creencias tradicionales) está profundamente arraigada, la homosexualidad es terreno vedado, como ocurre en más de treinta países de África, en los que está tipificada como delito.

El Consejo Cristiano de Ghana asegura que el sistema vital y familiar del país no permite apoyar la legalización de ningún tipo de homosexualidad.

De hecho, su secretario general, Kwabena Opuni, afirmó que esta condición "es una amenaza para la protección social de África".

"No es un proceso sexual normal. No es lo que Dios dijo, así que cualquiera que lo haga está haciendo algo anormal, y no puedes legalizar la anormalidad. Ni siquiera los animales han violado esta ley, ¿cómo lo han hecho los seres humanos, que tienen intelecto?", dice a Efe el reverendo William Honu, de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de la capital del país, Accra.

Fuera de las esferas religiosas, la mayoría de la gente de a pie tampoco acepta aún la homosexualidad.

Joycelyn Amo, una funcionaria jubilada de 64 años que tiene tres hijas, se muestra inflexible ante las preguntas de Efe sobre el tema: "Esto que llaman homosexualidad constituye una burla a la decencia. Va contra la religión, contra nuestra cultura y contra nuestros valores sociales".

"Ghana nunca aceptará la homosexualidad. Es asqueroso (...) y no entiendo por qué esos países occidentales se empeñan en que la aceptemos. Si encaja con sus comunidades, de acuerdo, pero no deberían traerlo aquí", sentencia la señora.

Este tipo de opiniones y la influencia de los poderes religiosos, que hacen campaña contra la legalización de la homosexualidad, afectan a los partidos políticos más progresistas, que no se atreven siquiera a plantear un debate público sobre los derechos LGBT a pesar de las presiones e iniciativas de naciones occidentales.

Con todo, el presidente del país, Nana Akufo-Addo, ha logrado mantener la esperanza de la comunidad LGBT al afirmar que, aunque la legalización de la homosexualidad no está "en la agenda", es algo "que tiene que suceder".

"Es un tema cultural y social. En este momento no creo y no veo que en Ghana haya una corriente de opinión fuerte que diga que sea algo con lo que tenemos que lidiar", opina el presidente, quien cree que todavía no existen suficientes razones para legalizar las relaciones entre personas del mismo sexo.

El Ejecutivo anterior contaba en su gabinete con Nana Oye Lithur, que fue ministra de Género y Protección Social entre 2015 y 2017 y luchaba para que los ghaneses debatieran y decidieran acerca de que los homosexuales tuvieran los mismos derechos que cualquier otro ciudadanos del país.

Pese al activismo y a las todavía tímidas campañas por la igualdad de derechos, aún quedan muchas barreras que superar para que la comunidad LGBT de Ghana consiga la legalización de sus relaciones y el respeto de la sociedad.