El Consejo de D.Humanos pide a Israel que cese acciones contra los palestinos

Ginebra, 23 mar (EFE) mar (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas pidió hoy a Israel que cese todas las acciones que violan los derechos humanos de los palestinos, incluida la construcción de asentamientos y del muro, que aisla a los territorios palestinos y altera su demografía.

Los países miembros del CDH mencionan en particular el caso de Jerusalén Este y el daño a las perspectivas de paz que provocan estas actividades por parte de Israel.

Los países del CDH consideraron hoy cinco resoluciones sobre el derecho a la libre determinación de los palestinos, los derechos humanos en los territorios ocupados, los asentamientos israelíes, la rendición de cuentas por todas las violaciones cometidas en los territorios palestinos ocupados, incluido en Jerusalén Este, y sobre los derechos humanos en los Altos del Golán ocupados por Israel.

Todas las resoluciones fueron adoptadas cómodamente, según los registros de votación del CDH.

Israel rechazó de plano las cinco resoluciones y volvió a cuestionar el "propósito del CDH" y el "ciclo de ridiculez" de este órgano al abordar en cada sesión en un punto específico de la agenda las presuntas violaciones del país en los territorios palestinos, algo que apoyó el representante estadounidense.

"En lugar de promover la reconciliación y buscar un compromiso, contribuye a la profundización de la desconfianza entre palestinos e israelíes", señaló la representante israelí, mientras que su homólogo estadounidense dijo que era inapropiado considerar cada sesión una resolución sobre el Golán sirio ocupado por Israel cuando el régimen sirio continúa atacando a sus propios ciudadanos.

El representante palestino replicó que el punto de la agenda dedicado específicamente a Israel "puede superarse si Israel pone fin a la ocupación".

En la resolución dedicada a los asentamientos ilegales, el CDH pide a Israel que detenga el funcionamiento de un tranvía que une las colonias con Jerusalén occidental, por ser "una clara violación del derecho internacional".

Asimismo, los países reclaman a Israel que interrumpa las demoliciones que han resultado hasta ahora en "la transferencia o desalojo forzoso de palestinos, particularmente en áreas del Valle del Jordán, la periferia de Jerusalén y en las Colinas del sur de Hebrón" y que facilite el retorno de los afectados.

Por otra parte, el CDH declaró su "profunda preocupación" por la situación humanitaria en Gaza, el persistente bloqueo y las restricciones a la entrada y salida de ese territorio que supervisan las fuerzas de seguridad israelíes.

En esta línea, se pide a Israel que levante tales medidas, incluidas aquellas que impiden la importación y exportación de productos y que tienen un impacto directo en el sustento y el desarrollo de toda la Franja.

Asimismo, el Consejo condena todos los "actos de terror, provocación, incitación y destrucción, especialmente el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas ocupantes israelíes contra civiles palestinos".

También condena el lanzamiento de cohetes por palestinos contra áreas de Israel que han causado muertos y heridos.

En otra resolución, los países miembros del CDH señalan que las riquezas y recursos naturales que se encuentran en los territorios ocupados deben utilizarse para el desarrollo nacional y el bienestar de los palestinos.

Todo ello para hacer efectivo su derecho a la libre determinación.

Para ello se exhorta a los Estados a que cumplan sus obligaciones de "no reconocimiento, no ayuda y no asistencia" ante "violaciones graves" del derecho internacional por parte de Israel, en particular cuando se trate de "adquirir territorio por la fuerza".