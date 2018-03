Compromis lamenta que grupo mixto del Senado acoja imputados como Barreiro

Madrid, 23 mar (EFE).- El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha lamentado hoy que "de nuevo" sea el Grupo Mixto "quien acabe acogiendo y dando cabida a personas imputadas y con problemas judiciales provenientes del PP", en referencia al anuncio de la senadora del PP, Pilar Barreiro, de dejar su grupo y pasarse al mixto.

El senador valenciano, en un comunicado, ha indicado que "en el Mixto somos grupos y personas honradas y acabamos siempre pagando los casos de corrupción, como si fuéramos un estercolero, un sitio donde esconder o aparcar la corrupción de los demás".

Mulet ha abogado otra vez por crear un grupo de no adscritos, donde vayan estas personas "que aseguran no querer perjudicar a su grupo pasando por encima de los demás, porque esta persona seguirá cobrando y asumiendo funciones que hasta ahora no tenía.

Según el senador de Compromis, "esta solución parece ser el precio de aprobar los presupuestos, pero es una pantomima que no solucionará nada ni acabará con la corrupción que está en la genética del partido en el gobierno".

Pilar Barreiro, imputada en el caso Púnica y cuyo cese solicitaba Ciudadanos para apoyar los presupuestos, ha comunicado al Senado su voluntad de dejar de formar parte del grupo parlamentario popular y pasar al grupo mixto para "no perjudicar al partido".