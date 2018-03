César Sempere confía que se repita partido ante Bélgica y defiende jugadores

Valencia, 23 mar (EFE).- César Sempere, internacional olímpico español de rugby, mostró su confianza en que World Rugby revise tal y como le ha pedido la Federación Española el partido que jugaron Bélgica y España y acepte repetir el encuentro, ante lo que el jugador valenciano apuntó que era una "evidente" parcialidad del árbitro.

"No sé lo que decidirá la World Rugby pero puede dañar mucho al rugby si esto no acaba. Confío, porque he confiado siempre, en los dirigentes del rugby mundial aunque ahora mismo no en los del europeo", explicó en declaraciones a Efe.

"Si lo que venga perjudica al rugby español voy a dejar de creer en el rugby y eso es feo porque yo transmito muchos valores del rugby a los jóvenes", añadió.

Sempere explicó que vio el encuentro en la grada y que desde el principio intuyó que había parcialidad por parte de los árbitros.

"Estuve allí. Estábamos en la grada y se veía venir. Los que hemos jugado muchos años y entendemos las reglas fue claramente un arbitraje a favor de Bélgica con la clasificación de Rumanía para la Copa del Mundo. Era evidente", explicó.

"En el minuto 13 dije 'se ha acabado', me levanté de la grada y me fui", apuntó Sempere, que vinculó la situación a los intereses particulares.

"Hay que pensar que el presidente de Rugby Europa es rumano, que pone a tres árbitros rumanos, que si perdemos beneficia a Rumanía y que él tiene los derechos televisivos. No hay que ser muy listo para saber que se ha metido una mafia para perjudicar al crecimiento del rugby español", señaló.

También analizó la situación José Luis López, presidente de la Federación valenciana y árbitro. "Lo viví con indignación. Estuve viendo el partido y en el minuto dos y medio ya vi que el arbitraje iba a ser sibilino y dije 'ya está'. El árbitro rumano, jueces de línea rumano, el que designa, rumano. Blanco y en botella", explicó.

"La World Rugby es muy seria pero lo veo muy difícil. Pero vuelta atrás sí que tiene, habría que repetirlo. Sería un hito en la historia pero hay artículos de la World Rugby que lo amparan. Vamos a ver, ojalá", dijo.

Además, Sempere justificó que los jugadores internacionales españoles pidieran explicaciones al colegiado al acabar.

"Son jugadores que dejan su vida durante seis semanas para cobrar 500 euros por semana dejando de cobrar en sus clubes. Te juegas el cuerpo, estás ochenta minutos pegándote. No hubo ningún incidente, al árbitro no se le tocó. Hubo una persecución y se le preguntó por qué y no hubo ninguna aclaración", resumió.

"Para mí está justificada y si yo hubiera estado también lo habría hecho. Es la verdad, si lo dejas pasar, das la razón al árbitro", deslizó.

Sempere mostró su confianza en que si la World Rugby no decide que se repita el encuentro, España logre la clasificación en la repesca.

"Espero que sí. A Portugal hay que ganarle, a Samoa es muy difícil pero ya lo hicimos. Si tiene que ser contra Canadá que sea contra Canadá. El rugby es deporte, si no se interpone la política o los intereses económicos hay que jugar ochenta minutos y España tiene dos cojones", destacó.

Sempere realizó estas declaraciones antes de un acto de la Copa del Rey que se disputará en València y que espera que suponga un estímulo para el rugby en la ciudad.

"Después de este partido veremos a ver si somos capaces de hacer más campos porque hay muchos niños y pocos campos", señaló antes de mostrar su esperanza por que el estadio se llene, con gente de la ciudad y de Valladolid, de donde son los dos finalistas.

"Hay ilusión, buena gestión y gente detrás trabajando. Si Valladolid no responde el fracaso también es de ellos. Está en sus manos decir 'vamos a Valencia a apoyar el rugby o nos quedamos aquí apoyando al rugby en Valladolid'. Si no se llena es un fracaso de todo el rugby español", deslizó.