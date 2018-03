Casimiro: "Tenemos un reto ante un Andorra que está en un muy buen estado"

Las Palmas de Gran Canaria, 23 mar (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, ha manifestado que el partido de Liga Endesa que disputará el próximo domingo en el Gran Canaria Arena ante el MoraBanc Andorra será "un reto", ante un equipo que está en un "muy buen estado" de forma y en racha triunfal.

"Tenemos un reto, como todos los partidos importantes, que se presenta con mucha igualdad, ya que nos enfrentaremos a un conjunto que está en un muy buen estado de forma y que lleva siete victorias consecutivas. Andorra ha ido retocando su estructura y ha aportado más físico, con las incorporaciones de Sané y Colton Iverson", ha dicho en rueda de prensa.

El equipo isleño seguirá sin disponer una semana más de los lesionados Marcus Eriksson y Oriol Paulí, según ha desvelado el técnico.

"Eriksson estará alguna semana más de baja, porque el hueso de la muñeca (derecha) está aún sin soldar, mientras que Oriol ha vuelto a los entrenamientos, pero está limitado en el trabajo para evitar que vuelva a lesionarse, por lo que no va a jugar este domingo", ha señalado.

Casimiro ha resaltado que su contrincante es un conjunto que se caracteriza por tener "mucho equilibrio".

"Andorra hace muchas cosas bien. Meten puntos desde fuera y desde dentro, tienen una amenaza de tiro de tres puntos fabulosa, se pasan bien el balón, ocupan bien los espacios. Ellos juegan bien al baloncesto y están siendo más sólidos en defensa", ha revelado.

Grancanarios y andorranos, que luchan por disputar las eliminatorias por el título, se midieron en la primera vuelta en un partido que acabó con una mínima victoria de Andorra (78-76), en el que sobresalió su alero Blazic en el apartado anotador.

"Andorra es un rival directo, como indica la realidad y nuestro presente más absoluto. Ellos vienen con una racha increíble y están con las mismas victorias que nosotros, aunque todos los partidos van a ser importantes para conseguir estar entre los ocho primeros, que es algo que va a estar muy difícil", ha reconocido.

Casimiro ha destacado que Andorra está actuando a muy buen nivel, sustentado en jugadores como el mencionado Blazic y Jaime Fernándéz.

"Blazic está ejerciendo de muy buen capitán general, secundado por muchos jugadores, entre ellos Jaime Fernández, que está a un nivel muy bueno y cuya vuelta a la posición de base está siendo determinante para que ellos estén haciéndolo tan bien", ha comentado.

Por otra parte, el entrenador del Gran Canaria ha asegurado sentirse valorado y querido en el club y también por la afición, pese a las críticas que recibió en redes sociales tras la reciente derrota en la cancha de Baskonia.

"Me siento muy querido en la calle y algunas veces me da vergüenza ir a sitios por lo bien que se me trata. A lo que ocurra en el anonimato de las redes sociales no le doy importancia, porque no me interesa ni me llega", ha asegurado.

El entrenador del Herbalife también se ha referido a dos nombres propios: Albert Oliver, que cumplirá el domingo 550 partidos en la Liga Endesa, y a Anzejs Pasecniks, cuyo nivel no es el mismo del año anterior.

"A Albert lo he entrenado durante cuatro años y es un ejemplo a seguir. Sigue entrenando con mucho entusiasmo e ilusión, y debo felicitarle por sus logros. Anzejs estuvo espectacular el año pasado y es normal que este no sea tan bueno, aunque siempre ha trabajado muy bien y ahora está muy sólido en dos posiciones", ha dicho.