Carlos Queiroz: "Quiero que Portugal e Irán sigan adelante"

Túnez, 23 mar (EFE).- El seleccionador nacional iraní, Carlos Queiroz, expresó a Efe su deseo de que Irán y Portugal sean los dos equipos que avancen a octavos de final en el próximo Mundial de Rusia.

En una entrevista concedida a Efe en víspera del primer partido serio de preparación, el extécnico del Real Madrid admitió que los españoles también se encuentran entre los favoritos al título.

Pregunta: Irán es uno de los grandes equipos de Asia, que ha ganado a prácticamente todos sus rivales ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué se la sigue tratando de gran desconocida?

Respuesta: En general el fútbol asiático no está presente siempre en las noticias, a no ser que hables de Japón o Corea, que tienen mucha influencia y mucha comunicación con el mundo del fútbol en Inglaterra, Alemania o Europa en general.

Irán es un país que no está en la lista de las prioridades de la prensa pero el trabajo que ha hecho durante los últimos años creo que merecía un poco más (de atención).

- P: Irán se enfrenta con Túnez y Argelia ¿Cómo es la preparación del Mundial?

- R: Nosotros tenemos siempre muchas dificultades durante la preparación. Hay algunas cuestiones por las que nosotros siempre andamos peleando, como las dificultades financieras o las relaciones con otros países que a veces no son fáciles con Irán, pero intentamos siempre hacer lo mejor y con los compañeros buscar soluciones para preparar al equipo.

Vamos a jugar con Túnez, con Argelia, con Turquía, que es muy bueno para nosotros y que, aunque no esté en la Copa del Mundo, todo el mundo sabe que es muy fuerte. Además de Grecia y Lituania. Estamos mejor que en el último Mundial, en el que prácticamente no jugamos con nadie.

- P: El mes previo al arranque del Mundial coincide con el mes del ayuno sagrado del mes de Ramadán y el primer partido con Marruecos, será la gran fiesta musulmana del Aid ¿Cómo afecta esto a la preparación?

- R: Tiene algunas particularidades pero son jugadores con mucha experiencia y no es la primera vez que pasan por una experiencia como esta. Hay soluciones culturales y religiosas que lo permiten hacer y vamos a implementar las soluciones.

- P: La prensa árabe y persa se ha referido a su grupo como el grupo de la muerte ¿cómo lo ve, por quién apuesta?

- R: No es un secreto para nadie que España y Portugal son los favoritos, y que Marruecos e Irán vamos a intentar correr por fuera y hacerlo lo mejor posible. Es muy difícil saber si vamos a seguir adelante.

Lo que sí sé es que Irán estará allí, después estarán España o Portugal o Marruecos no lo sé. Serán ellos quienes lo decidirán. No quiero escoger, aunque está claro que quiero que Irán y Portugal sigan adelante. Si Irán pasa, me importa poco quién es el otro equipo.