El Baskonia gana en el Palau y pone pie y medio en cuartos de final

Barcelona, 23 mar (EFE).- El Baskonia dejó casi resuelta su clasificación para los cuartos de final de la Euroliga al ganar (73-86) al Barcelona en el Palau en un partido en el que los locales notaron mucho sus cinco bajas, en especial la del pívot Ante Tomic, que no jugó debido a un virus estomacal.

A pesar de la derrota final, los azulgranas dieron todo lo que se les podía exigir y solo cedieron en el último cuarto. Compitieron durante 30 minutos con Pierre Oriola y Petteri Koponen -21 puntos con 5 de 5 en triples- como mejores jugadores.

El equipo de Pedro Martínez supo aprovechar la debilidad de su rival en el juego interior y eso le acabó dando el triunfo. Poirier, Voigtmann y Shengelia anotaron 44 de los 86 puntos de su equipo. El Baskonia superó en 12 rebotes al Barcelona y le arrebató 13 rechaces bajo su aro, lo que le facilitó mucho las cosas.

La ausencia de Ante Tomic se notó en el ánimo del Barcelona en el arranque del partido. Los locales se encogieron ante el poderío tanto en ataque como en defensa de la pareja de pívots baskonista, Poirier y Voigtmann.

Svetislav Pesic movió el banquillo ante el flojo inicio de su equipo (5-10, min. 5) y puso en pista a Phil Pressey y al joven Atoumane Diagne, que respondieron al voto de confianza del técnico.

El base estadounidense anotó cinco puntos y Jackson sacó sus dotes anotadoras para igualar el partido (12-12, min. 8) y la igualdad se mantuvo hasta el final del cuarto (16-16).

Un parcial de 0-7 al inicio del cuarto, con Garino y Timma acertados en la anotación, puso al Baskonia siete puntos arriba (16-23, min. 22) ante lo que Svetislav Pesic reaccionó con una sorprendente decisión que revolucionó de nuevo el juego.

El técnico serbio optó por jugar con cuatro bajos -Koponen, Heurtel, Ribas, Jackson y Koponen- y el Barça le devolvió a su rival un parcial de 9-2 que volvió a igualar el choque (25-25, min. 14).

El Baskonia no sabía como parar las acciones individuales de Koponen -15 puntos en la primera parte- y Edwin Jackson. Su defensa no era intensa, aunque eso no le impidió dominar el marcador con Voigtmann y Vildoza acertados en los triples (34-39, min. 19).

Jackson siguió con sus acciones individuales y una canasta sobre la bocina de Koponen para redondear un primer cuarto perfecto del finlandés dejó el marcador al descanso en 40-43.

El cuarto triple en su cuarto intento de Koponen y cinco puntos consecutivos de Pierre Oriola puso a los azulgranas por primera vez por delante en el marcador (48-45, min. 23). El Baskonia atacó el flanco débil de los catalanes, su defensa bajo el aros.

Garino y Shengelia sacaron tiros libres el primero y canastas fáciles el segundo para devolver a los vitorianos la ventaja en el marcador (50-55, min. 27).

El Barcelona agotó sus fuerzas para impedir que el Baskonia rompiera el partido al final del tercer período con Navarro y Pressey sumando tiros libres (58-63), pero las fuerzas se le acabaron al llegar al minuto 30.

Los vitorianos finiquitaron el partido al inicio del último cuarto con Poirier y Shengelia encestando bajo los aros. Un parcial de 0-14 dejó el partido visto para sentencia (58-77, min. 35), con un Barcelona que tardo 4'35" en anotar su primera canasta del último cuarto.

Los azulgranas quisieron reducir la ventaja pero solo Oriola y Ribas tenían la muñeca fina. Los vitorianos recuperaron los 19 puntos de ventaja (65-84, min. 38) pero el Barcelona, poseído por el orgullo que le ha transmitido Pesic siguió peleando hasta el final para dejar la diferencia final en trece puntos (73-86).

73. Barcelona Lassa (16+24+18+15): Heurtel (8), Jackson (8), Koponen (21), Claver (-), Oriola (15) -equipo inicial- Diagne (-), Pressey (8), Ribas (6), Moerman (5) y Navarro (2).

XX. Baskonia (16+27+20+23): Vildoza (3), Beaubois (11), Garino (8), Voigtmann (17), Poirier (15) -equipo inicial-, Diop (2), Shengelia (12), Granger (4), Janning (4) y Timma (10).

Árbitros: Christodoulou (Grecia), Ryzhyk (Ucrania) y Zamojski (Polonia). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 4.564 espectadores.