La CND bailará al ritmo de David Bowie y Queen en los Teatros del Canal

Madrid, 23 mar (EFE).- La Compañía Nacional de Danza (CND) bailará al ritmo de la música de David Bowie, Tina Turner, Los Beatles o Queen, pinchada por un DJ en el espectáculo "The show must go on", la obra del coreógrafo francés Jérome Bel, que estrenará los Teatros del Canal el 4 de abril.

Bajo la dirección de José Carlos Martínez, bailarines locales, profesionales y no profesionales, de edades y razas distintas, realizarán un baile en el que jugarán y seguirán las instrucciones de la letra de las canciones de reconocidos artistas alrededor del mundo.

Según informa la Compañía Nacional de Danza en una nota, el espectáculo, que fue creado en 2001 por Bel, explora "la relación entre el arte y la vida, entre lo más coloquial y lo más refinado y desafía constantemente las expectativas del espectador".

La barrera entre la performance y el baile se desvanece en esta obra, que Bel sigue presentando con distintas compañías en los teatros y festivales más reconocidos del mundo.