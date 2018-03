Andrés Fernández recibe el alta tras siete meses lesionado de la rodilla

Villarreal , 23 mar .- Andrés Fernández, guardameta del Villarreal, recibió este viernes el alta médica tras permanecer siete meses apartado de la competición como consecuencia de una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El portero murciano se lesionó el pasado 25 de agosto, en el partido correspondiente a la segunda jornada de Liga, frente a la Real Sociedad en Anoeta, por lo que no pudo cubrir la baja de su compañero Sergio Asenjo, también lesionado por una rotura de ligamento desde la temporada anterior.

"He estado muchos meses trabajando para volver al equipo y ya estoy aquí. Es mucha gente la que está pendiente de ti y ayudándote para que esto suceda, por lo que es un triunfo de todos", comentó Fernández, quien regresó hace unas semanas a los entrenamientos junto al resto de compañeros, a pesar de haber recibido el alta ahora.

El portero admitió que siempre ha intentado "ir muy deprisa en el proceso de recuperación" y que le han tenido que frenar en este sentido los servicios médicos, de los que afirmó que "tienen mucho nivel".

"La verdad es que no me planteó nada, no me pongo expectativas. La idea es ponerme a tope lo antes posible, estar bien y ya decidirá el técnico", explicó respecto a la posibilidad de coger ritmo de competición en los partidos.

Andrés Fernández también desveló que Sergio Asenjo le ha ayudado mucho durante la recuperación por su experiencia en estas situaciones.

Por último, el portero valoró el rendimiento del equipo durante su periodo de inactividad, aunque admitió que genera impotencia presenciar malas rachas y no poder ayudar.