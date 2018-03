Valverde: "El equipo ha hecho una labor fenomenal en todo momento"

La Molina , 22 mar .- El español Alejandro Valverde (Movistar), tras ganar la etapa reina de la Volta Ciclista a Cataluña y recuperar el maillot de líder de la carrera, agradeció la "labor fenomenal" de su equipo "en todo momento".

Valverde fue más rápido que el colombiano Egan Bernal (Sky Team) en los últimos metros tras escaparse a pocos kilómetros de meta junto a su compañero Nairo Quintana, que paró el cronómetro a seis segundos de los dos primeros clasificados de la cuarta etapa.

"El equipo ha hecho una labor fenomenal en todo momento, lo tenía todo controlado y estoy encantado", destacó Valverde, quien explicó el buen planteamiento de etapa por parte del Movistar.

En este sentido, relató el buen entendimiento entre Nairo Quintana, Marc Soler y él en la última ascensión del día a la estación de La Molina (Gerona).

"Lo íbamos marcando desde el coche, un poco nosotros y un poco a la vista. Cuando Soler se iba solo yo dejaba que se fueran otros a por él. Cuando Nairo se iba solo, yo lo he dejado. Como éramos tres, jugábamos con ventaja y al final me he dedicado a estar ahí y a ganar la etapa", apuntó.

El vigente campeón de la ronda catalana analizó también el movimiento del colombiano Esteban Chaves, del Mitchelton Scott, que, según dijo, en ningún momento le preocupó.

"Ha sido un movimiento muy bueno. No estábamos nerviosos con el movimiento de Mitchelton Scott porque la etapa era larguísima y era un solo corredor y era muy difícil que llegara solo hasta el final", señaló.

Tras la jornada reina de este jueves, Valverde, que ya ganó la segunda etapa, se sitúa como líder de la ronda catalana con una ventaja de 19 y 26 segundos sobre Bernal y Quintana, segundo y tercero en la general, respectivamente.

"Bernal es el rival. Es un corredor muy fuerte y es un corredor de presente y de futuro que hay que tenerle respeto", admitió el veterano ciclista del Movistar.