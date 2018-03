De la Serna no duda de la "honradez" de Cifuentes y de la Universidad

Madrid, 22 mar (EFE).- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado que no hay "ninguna duda" de la honradez de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ni de la Universidad Rey Juan Carlos, y cree que las explicaciones que se han dado hasta ahora son "absolutamente suficientes".

En declaraciones a TVE, el ministro se ha mostrado convencido de que si es necesario aportar algún dato más, Cifuentes "lo hará".

"No creo que haya ninguna duda sobre la honradez de una universidad y de nuestra presidenta en Madrid", ha subrayado.

Respecto al hecho de que ningún dirigente del PP nacional hiciese declaraciones ayer respaldando la versión de Cifuentes, De la Serna ha dicho que eso "no significa" que no tengan "la certeza de que está diciendo la verdad, y que no hay problema" con las asignaturas de su máster.