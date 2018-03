Un senador de ERC sugiere una consulta no vinculante en lugar del referéndum

Madrid, 22 mar (EFE).- El senador de ERC Miquel Àngel Estradè ha sugerido hoy que se pueda celebrar en Cataluña una consulta no vinculante para que los catalanes expresen en las urnas ni quieren ser independientes o no, seguro de que esa opción, contrariamente a la del referéndum vinculante, sí está permitida por la Constitución.

Ha sido durante su último turno de intervención ante la comisión conjunta constituida en el Senado para la aplicación del artículo 155 en Cataluña, en la que el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, ha informado sobre la gestión del Ejecutivo de este precepto constitucional.

Según Estradè, los postulados "unionistas" son legítimos en Cataluña y propios de una sociedad plural, y el problema está en el "españolismo visceral" que "niega" los cinco principios en los que se basa el catalanismo.

Estos son que Cataluña es una nación; que el catalán es su lengua propia y debe tener un uso preferente en la administración y la enseñanza; que el autogobierno real requiere soberanía fiscal; que los catalanes tienen derecho a decidir, y que tiene que haber una reparación por la persecución del catalán durante el franquismo.

Sobre el cuarto punto, ha considerado que si no puede haber un referéndum vinculante porque no lo ampara la Constitución, sí podría haber una consulta no vinculante, que no lo prohíbe la Carta Magna pero que posibilitaría conocer qué piensa realmente la sociedad catalana.

El portavoz del PDecAT, Josep Lluìs Cleries, por su parte, ha lanzado un mensaje positivo y conciliador para buscar soluciones a través del diálogo, "hablando desde la sinceridad" y sabiendo que las salidas a la crisis catalana "no se encontrarán en la vía judicial".

"No encarguemos a los jueces lo que no les toca. Busquemos soluciones desde la política y el diálogo", ha insistido.

También ha emplazado a dialogar el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, para quien "el verdadero diagnóstico" lo hicieron los ciudadanos en las elecciones del 21 de diciembre.

"Ojalá para todos hoy sea el día en que haya un presidente de la Generalitat, porque así se acabará con la anormalidad" del artículo 155, ha dicho.

Caminar hacia la normalidad es así mismo la idea trasladada por la senadora socialista Begoña Nasarre, que ha hecho hincapié en que la sociedad catalana necesita un gobierno conforme a la legalidad que aporte soluciones.