Van Rossom se someterá a pruebas pero el club confía que no sea una recaída

Valencia, 22 mar (EFE).- Sam Van Rossom, base belga del Valencia Basket, será sometido este viernes a diversas pruebas en la espalda tras no haber podido acabar el encuentro de este jueves en la pista del Armani Milan pero el club confía en que no haya recaído de la triple fractura de vértebras que sufrió hace dos meses.

Van Rossom reapareció el pasado fin de semana y en el que era su tercer encuentro se tuvo que retirar directamente al vestuario tras una acción en el tercer cuarto en la que se hizo daño en la espalda.

Fuentes del club valenciano señalaron a Efe que hasta que no se someta a pruebas no se podrá descartar nada pero se espera que se trate de un golpe o de una cuestión muscular y que no de una recaída.