Rivera: Hasta que no haya un candidato limpio hay que seguir aplicando el 155

Bruselas, 22 mar (EFE).- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy al Gobierno que hasta que no haya un candidato a presidente de la Generalitat "limpio" y que acate y cumpla la Constitución, siga aplicando el artículo 155 del texto constitucional.

Rivera ha hecho esta petición en declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde asiste a la reunión de los máximos responsables de partidos integrados en la Alianza de Demócratas y Liberales Europeos previa a la cumbre de la Unión Europea.

Ante la sesión de hoy en el Parlament para votar la candidatura de Jordi Turull, Rivera ha subrayado que va a seguir apoyando al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que haga cumplir la Constitución.

Por eso ha insistido en que si no hay un Govern legítimo y plenamente constitucional, que acate las leyes y el Estatut y trabaje para todos los catalanes, el 155 debe seguir aplicándose.

Ha dicho que no cree que Turull vaya a respetar la Constitución porque le conoce bien y ha sacado pecho por no respetar el texto constitucional.

Rivera, quien ha asegurado que no ha hablado sobre el pleno de investidura con Rajoy, ha advertido de que el Parlamento de Cataluña "no puede ser un teatro ni un 'show'" y ha reiterado su petición de que no se pisoteen más los derechos de la oposición ni se propongan candidatos imputados.

"Es muy grave que se proponga un candidato tras otro imputado", ha resaltado antes de pedir unión de los constitucionalistas para actuar juntos ante "esta nueva afrenta al orden democrático".

A su juicio, hoy es un día triste porque se va a utilizar el Parlament a sabiendas de que en los próximos días se va a acabar procesando a Jordi Turull y a otros dirigentes independentistas.

Para el líder de Ciudadanos, el presidente del Parlament, Roger Torrent, está demostrando que no es nada conciliador, sigue por el mismo camino y usa la institución al servicio del independentismo.

"Se ha convertido prácticamente en el abogado defensor de (Carles) Puigdemont, de (Jordi) Sánchez y ahora de Turull porque dice que quiere defender sus derechos. Se equivoca -ha puntualizado-, debe defender los derechos de todos los diputados y de todos los catalanes".

Rivera ha subrayado que todo el proceso independentista es "una gran mentira" porque sus promotores siguen adelante cuando reconocen en privado "que todo se ha acabado".

Además, ha aprovechado para reiterar su petición al PP y PSOE de impulsar una ley electoral "justa" que, en caso de haber existido ahora, habría permitido, según él, que Inés Arrimadas fuera presidenta de Cataluña.