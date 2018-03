Oliver: "No pensamos en ser cabezas de serie, sino en ganar a Andorra"

Las Palmas de Gran Canaria, 22 mar (EFE).- El veterano base del Herbalife Gran Canaria, Albert Oliver, ha dicho este jueves que no están pensando en la posibilidad de ser cabeza de serie en los 'playoff' al título de la Liga Endesa, sino en ganar este domingo el partido de la jornada 24 al MoraBanc Andorra en el Gran Canaria Arena.

"Nuestro primer objetivo es disputar la eliminatoria por el título y, después, estar lo más arriba posible. Ahora tenemos un encuentro muy importante ante Andorra y pensamos en hacerlo bien y ganar; en nada más", ha dicho en rueda de prensa.

El jugador catalán del conjunto grancanario ha reconocido que su equipo no estuvo a su nivel habitual en la pasada ronda doméstica ante Baskonia, frente al que sufrió una severa derrota.

"El partido de Vitoria fue duro porque no estuvimos a nuestro nivel, pero ya analizamos los errores y pasamos página. Ahora estamos preparando el próximo encuentro, sabiendo que es muy importante, ante un rival que está jugando muy bien y acumula siete victorias seguidas", ha manifestado.

Oliver ha considerado, pese a todo, que el Herbalife está jugando a un "nivel aceptable", ganando partidos y siendo sólido, aunque en Vitoria fallase la defensa, y que aún deben mejorar cosas para estar mejor de cara al exigente calendario que tienen por delante.

"Tendremos que recibir a equipos que están arriba y también visitaremos a rivales que se juegan la vida por no bajar, en canchas como las de Badalona, Sevilla y Bilbao. Nuestro calendario es complicado porque también nos mediremos al Barcelona, Real Madrid, Málaga y Tenerife", ha señalado.

El director de juego de Luis Casimiro también ha resaltado la importancia de las ausencias de Oriol Paulí y Marcus Eriksson, que han sufridos lesiones graves.

"Cada baja es importante para nosotros y está claro que hemos echado de menos a Oriol y Marcus, pero tenemos que intentar que sus ausencias se noten lo menos posible", ha dicho.

Finalmente, Oliver, que este domingo cumplirá su partido número 550 en la máxima categoría del baloncesto nacional, ha asegurado que su intención es seguir en activo la próxima temporada, y que le gustaría hacerlo en el Gran Canaria porque está "muy bien" en el club.

"Esta entidad trata muy bien a los jugadores, y mi familia también está encantada en la isla. Supongo que Berdi Pérez (director deportivo) me llamará para hablar de este tema. En cuanto a jugar 550 partidos, eso quiere decir que son unos cuantos (sonríe), y significa que me he perdido pocos encuentros. Espero celebrarlo con una victoria", ha concluido.