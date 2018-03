Nace en Valencia el festival internacional de cine ciclista "Rueda VLC"

Valencia, 22 mar (EFE).- La ciudad de Valencia acogerá del 19 al 22 de abril próximos la primera edición de "Rueda VLC", un festival internacional de cine dedicado a películas, mediometrajes y cortometrajes donde la bicicleta y la cultura ciclista son las protagonistas.

El festival está organizado por la asociación sin ánimo de lucro "Vuelta de Tuerca", cuyo objetivo es la creación y organización de eventos donde convergen la bicicleta y el arte, que cuenta entre sus componentes a expertos del mundo de la bicicleta, así como a artistas y personas vinculadas al mundo de la cultura.

"Rueda VLC" va dirigido a los amantes del cine, de la bicicleta y de la cultura y nace del barcelonés "Rueda BCN", el primer festival de cine competitivo que tiene a la bicicleta como protagonista y que cumple ya su tercera edición, según han informado fuentes de la organización.

Durante cuatro días, la Sala Off acogerá las proyecciones, con un precio de cuatro euros cada pase, que se complementarán con acciones paralelas, como la exposición "A contrapedal", que se podrá visitar del 5 al 28 de abril en la galería Pepita Lumier y en la que diferentes artistas han creado una obra sobre la bicicleta.

En la exposición participan veintidós artistas de la Comunitat Valenciana, como Carla Fuentes y Calpurnio, y como invitada la ilustradora barcelonesa "Dibuja y Pedalea", un referente en cuanto a lo que supone mezclar bicicleta e ilustración.

El festival se presentará el 19 de abril en la Universidad Politécnica de Valencia, con un pase gratuito de dos de las piezas del festival, y el 22 de abril, para la clausura del certamen, habrá actividades al aire libre y para todos los públicos en el Centre del Carme Cultura Contemporània.

Cada sesión en la Sala Off estará formada por un largo y un mediometraje o cortometraje, entre ellos 'Okhwan's Mission Impossible', 'Tall bike will save the word' y 'The rider and the wolf'.

Además, el festival contará con una sección para los más pequeños, "Rueda KIDS", en la que cada sesión estará compuesta de varios cortos animados, como 'Angelinho', 'La bici elefante', 'Pat e Mat', 'El sonido del piñón' y 'The world first bicycle'.

El festival tiene el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, el Instituto Francés, la Universidad Politécnica y el Instituto Valenciano de Cultura, aunque se ha lanzado una campaña de micromecenazgo para contribuir con donaciones desde cinco euros y donde adquirir con antelación entradas, bonos y productos del festival.