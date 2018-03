Mario: "Hay que analizar por qué nos cuesta más contra los equipos de abajo"

Villarreal , 22 mar .- El defensa del Villarreal Mario Gaspar afirmó que deben analizar los motivos por los que les cuesta más sacar adelante los partidos contra equipos de la zona baja de la tabla que contra los de arriba, como se demostró este domingo ante el Atlético de Madrid.

Así lo indicó en el acto en el que el Villarreal le homenajeó por haber llegado a disputar trescientos partidos oficiales con el club.

El equipo castellonense, que venía de dejar escapar puntos con equipos de la zona media o baja de la tabla, pasó a ganar como ya hizo la primera vuelta a un equipo de la zona de Liga de Campeones.

"Es cierto que nos cuesta sumar ante rivales que a priori son más accesibles, lo que nos ha privado de estar mejor clasificados", indicó el capitán del Villarreal.

Mario reconoció que venían de "un pequeño bache" y que daba la sensación de que varios equipos les iban a pasar en la tabla, aunque agregó que las dos últimas victorias les han dado "mucha tranquilidad y un gran impulso".

El jugador de Novelda (Alicante) pidió "tranquilidad" y no lanzar las campanas al vuelo. "En el fútbol las cosas se ven muy mal cuando a veces no lo están tanto y, por el contrario, en otras ocasiones no estás bien, ganas dos partidos y ya parece que no vas a perder más", argumentó.

Cuestionado por las causas de la mejoría del equipo, apuntó que los jugadores han tenido más descanso y que han recuperado efectivos, "al margen del tema del gol, que va por rachas".

"A veces no entra el balón de ninguna manera y contra el Atlético entraron dos generando menos que en otros partidos y con un equipo más complicado enfrente", indicó.

"El objetivo ahora es asegurar la quinta plaza, aunque no será fácil porque hay varios rivales complicados que vienen apretando de atrás, aunque lo bueno es que llegan partidos en los que hay que competir y eso nos gusta", concluyó el defensor del Villarreal.