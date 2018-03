Lydia Valentín: "Mi motivación por conseguir medallas es ilimitada"

Madrid, 22 mar (EFE).- A las puertas de un Campeonato de Europa que le ofrece la posibilidad de conquistar para España un inédito cuarto título continental, la halterófila Lydia Valentín asegura que su "motivación por conseguir medallas es ilimitada".

Su ambicioso propósito es pisar el podio en los Europeos y en los Mundiales que le guiarán hasta los Juegos de Tokio 2020. Cumplió en la cita mundialista del pasado diciembre en Estados Unidos al capturar el oro en arrancada, dos tiempos y total olímpico. Y desea repetir en ese lugar el próximo 31 de marzo en el Campeonato de Europa que se disputará en Rumanía y transmitirá la cadena Eurosport.

"Si consigo esa corona europea por cuarta vez sería lo máximo por lo que he estado luchando, pero no me centro en el hecho de batir el récord de Estefanía Juan", afirma en una entrevista a EFE donde repasa su trayectoria y anuncia sus desafíos futuros.

- Pregunta (P): ¿En qué momento le llega este Europeo?

- Respuesta (R): La verdad es que la planificación está yendo según lo previsto. Me encuentro muy bien, las sensaciones son muy buenas y los entrenamientos también. Estoy muy bien preparada y en mi mente está el conseguir una buena posición. Si hago una buena competición, el resultado será una consecuencia del trabajo que estoy haciendo ahora. Afronto este Europeo con muchísimas ganas. Estoy deseando viajar a Rumanía y que llegue el día 31.

- P: ¿Qué hará en esta cuenta atrás?

- R: Seguir entrenando todos los días, descansar mucho y centrarme en cada entrenamiento y en cada ejercicio, como siempre he hecho hasta ahora.

- P: En los últimos tres meses ha ganado el Mundial de Anaheim y ha recibido la plata correspondiente a los Juegos de Pekín 2008. ¿Le resulta difícil centrar su atención en una nueva competición?

- R: Esta competición está muy pegada al Campeonato del Mundo. No ha habido tiempo para descansar pero esto es así y te tienes que volver a preparar. Las ganas de competir siempre están ahí. Al final es un Europeo más y, aunque no es un Europeo clasificatorio, la motivación por competir y por conseguir medallas es ilimitada.

- P: ¿Su palmarés es su mejor refuerzo?

- R: El palmarés está ahí, pero tienes que demostrar en cada competición lo que eres. Lo que has conseguido es pasado y yo me centro más en el presente y en el futuro.

- P: Este Europeo le presenta un gran reto. Si gana su cuarto título, dejaría atrás los tres de Estefanía Juan. ¿Le estimula?

- R: Realmente no es un objetivo como tal conseguir el cuarto título europeo ni quitarle a Estefanía el récord. Quiero estar contenta con mi competición y darlo todo. Está claro que si consigo esa corona europea por cuarta vez sería lo máximo por lo que he estado luchando, pero no me centro en el hecho de batir el récord. Yo me centro en la competición, que es lo más importante.

- P: ¿Siente que ahora el oro es una exigencia?

- R: Posiblemente sí, pero eso me motiva. Siento que la gente cree en mí y eso para mí es importante. Más que presionarme, lo que hace es motivarme. Lo intento canalizar de la mejor forma.

- P: ¿Estos años están siendo los mejores de tu carrera?

- R: Sí, estoy viviendo mis mejores años desde los Juegos de Río 2016, con la medalla olímpica (de bronce), y las otras dos medallas (de oro) en los Europeos y Mundiales de 2017.

- P: Acudirá a Rumanía como capitana de un equipo con múltiples opciones de medalla. ¿Qué mensaje le trasladaría a los demás componentes de la selección?

- R: Realmente el mensaje es lo que han hecho durante estos meses, que han sido de muchísimo trabajo, de muchísima dedicación y de muchísimas horas de entrenamiento. Han estado a mi lado, hemos entrenado en equipo todos y sé que va a ser uno de los Europeos en el que conseguiremos más medallas.

- P: ¿El motor de la halterofilia española es Lydia Valentín?

- R: Puede ser, pero no me gusta centrarme solo en mí. Hay muchas más personas que practican halterofilia y que están en la selección. Posiblemente yo haya sido la persona que haya abierto camino y por eso me vean como referente, pero otros muchos deportistas están diariamente, al igual que yo, entrenando.

- P: En Río, después de la consecución de su medalla, los técnicos de la federación hablaban de usted como maestra y estandarte de la halterofilia.

- R: Que hablen así de ti es algo increíble.

- P: Y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, reparó durante el acto de despedida del equipo en su palmarés y, también, en su forma de entender el deporte. ¿Su otra lucha sigue siendo que la halterofilia sea un deporte limpio?

- R: Es que es la única forma de entender el deporte. Lo otro no es deporte. Lo otro es un 'show', algo que quieren hacer de una forma que no es la correcta.

- P: ¿Ahora sí la halterofilia se ha encaminado hacia el lugar correcto?

- R: Queda mucho camino para ello.

- P: Sintiendo eso, ¿cómo logra mantener la ilusión por competir?

- R: Yo al final me centro en mí. No puedo pensar en mis rivales, en cómo van y en lo que están haciendo. Yo voy a lo mío y después la justicia siempre sale o por lo menos esta vez ha salido. Yo tengo claro que quiero disfrutar de este camino, de cada Europeo y de cada Mundial hasta los Juegos Olímpicos de Tokio.