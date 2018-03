Festival de documentales de Cuba premia a estadounidense "Detroit's Rivera"

La Habana, 22 mar (EFE).- El filme estadounidense "Detroit's Rivera" del realizador Julio Ramos recibió el Gran Premio del XVI Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, con sede en Santiago de Cuba (este), que también galardonó a "So near, so far", coproducción de Cuba y EE.UU.

El puertorriqueño Ramos muestra en "Detroit's Rivera" el proceso creativo de los murales del pintor mexicano Diego Rivera (1886-1957) en esa urbe industrial entre 1932 y 1933 con "maestría del lenguaje fílmico en el uso de materiales de archivo", informó hoy la estatal Agencia Cubana de Noticias.

El jurado del festival Santiago Álvarez elogió además la capacidad de "Detroit's Rivera" para "mostrar con ingenio y arte las contradicciones políticas, económicas y sociales de los grandes monopolios y la clase obrera, aún presentes".

Mientras, "So near, so far", de Lourdes Prieto y David Sandoval, obtuvo el Primer Premio del certamen por su acercamiento "auténtico" a Pablo Menéndez, músico estadounidense formado en la isla, "que se apropia de la identidad cubana sin abandonar la de su país".

También fueron reconocidos los documentales cubanos "Soñar a toda costa", de Carlos León (segundo premio) y "En contra del viento", de Lenia Tejera (tercer premio).

El español David Pareja se llevó el Premio Especial del Jurado con "Indestructible, el alma de la salsa", un documental "sensible y bien elaborado sobre la vida íntima y profesional" del cantaor Diego El Cigala y su incursión en el mundo de ese género bailable.

"Ya no basta con marchar" de Hernán Saavedra (Chile) obtuvo el Premio Colectivo Joven, y "Rostros del dolor" del venezolano Ernesto Segovia, el premio a la ópera prima.

Las menciones honoríficas recayeron en "Soy papá de cualquier manera", de las cubanas Lizette Vila e Ingrid León, por "abordar el tema sensible del rol de la figura paterna en la familia", y "Recuperando el paraíso" de José Arteaga y Rafael Camacho, por la "valentía de narrar la lucha contra la narcoviolencia en México".

El XVI Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam estuvo dedicado este año a África y en su siguiente edición conmemorará el centenario de Álvarez, uno de los documentalistas más importantes de Latinoamérica, considerado el "cronista de la Revolución Cubana", y creador del Noticiero ICAIC Latinoamericano.