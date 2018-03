Un entrenador en silla de ruedas

Vélez-Málaga , 22 mar .- ¿Puede alguien que está en silla de ruedas ser entrenador de fútbol? Esta es la pregunta que Sergio Hijano, parapléjico desde hace ochos años debido a un accidente de tráfico, ha lanzado en redes sociales tras constatar que por ahora su deseo de entrenar al más alto nivel no es posible.

Cuando Hijano, vecino de Vélez-Málaga (Málaga) de 41 años, se lo preguntó este miércoles en su perfil de la red social Facebook ya sabía la respuesta, y es que su intención de ser entrenador se enfrenta a las trabas de una normativa en la que se exigen unos requisitos físicos para obtener el título.

Hijano ha explicado hoy a Efe que con 19 años se sacó el carné de entrenador de nivel 1, que le permite trabajar con equipos hasta de categoría juvenil, y que después de unos años apartado del fútbol, tenía "la espina clavada" de conseguir los siguientes niveles, el 2 y el 3, que habilitan para entrenar en cualquier división nacional.

En octubre pasado se puso en contacto con la Federación Andaluza de Fútbol, que le contestó que para poder inscribirse en los cursos debía aportar "certificado médico oficial de aptitud física en el que conste que no tiene impedimento para realizar la práctica como entrenador de fútbol".

"Como en su caso entendemos que no puede apartarlo, no podemos matricularlo. Lamentamos mucho no poder atender su demanda, pero estas normas nos vienen impuestas por normativa superior", señala el correo electrónico que recibió desde la Federación Hijano, que desde 2011 es concejal en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Ante esta respuesta, se dirigió a la Real Federación Española de Fútbol, a la que remitió tres correos electrónicos en octubre, "sin que hayan tenido la delicadeza de contestarme".

Hijano, que desde hace más de un año es presidente de una peña de aficionados al Málaga C.F. compuesta por personas en sillas de ruedas, no compartía la contestación que le habían dado desde la Federación Andaluza, pero dejó pasar el tiempo y se olvidó del tema, hasta ayer.

"Cuando ayer vi en la portada del diario "Marca" que el exfutbolista Raúl había decidido ser entrenador me vino otra vez todo el tema a la cabeza, y pensé en que si él podía, por qué yo no por estar en silla de ruedas, y me fastidió bastante", ha argumentado.

Por eso, cogió su carné de entrenador de nivel 1 y el diario y se hizo una foto, que subió a Facebook junto a la publicación en la que contaba y mostraba su decepción por lo que le había ocurrido.

Ha manifestado que estar en silla de ruedas no debería ser un impedimento para entrenar a equipos de categoría superior o a juveniles, ya que para ejercer esa actividad no tiene que tocar el balón, "y por esa regla de tres, cualquier entrenador mayor o de edad avanzada debería dejar de entrenar o pasar pruebas continuas".

"Yo no me imagino a Del Bosque corriendo la banda para centrarle un balón a Iniesta", ha precisado Hijano, que ha asegurado que no tiene ningún impedimento para realizar la práctica de entrenador de fútbol.

"En definitiva, se trata de que haya igualdad, y que de la misma manera que hay personas sin discapacidad que entrenan a equipos de discapacitados, pueda suceder lo contrario", ha aseverado.

A las pocas horas de publicar su reflexión en Facebook, la misma había recibido numerosos comentarios, en los que sus seguidores le animan a seguir adelante en su empeño de ser entrenador y critican los criterios de la normativa de la Real Federación Española de Fútbol.

No es la primera vez que un comentario suyo se hace viral, puesto que el pasado diciembre, coincidiendo con el octavo aniversario del accidente que le dejó en silla de ruedas, Hijano publicó una entrada para concienciar sobre el peligro de mezclar alcohol y conducción que tuvo una gran repercusión.