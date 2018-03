Diana Navarro lleva a México el mensaje positivo de su disco "Resiliencia"

México, 22 mar (EFE).- Con un mensaje positivo y de crecimiento personal, la cantante española Diana Navarro llega a México, donde presentará un concierto íntimo en el que estará acompañada únicamente por el piano, porque -asegura- esta es "la mejor manera de conocer a un artista".

Como parte de su gira "Resiliencia", que toma el nombre de su último disco, Navarro actuará en el Lunario de la Ciudad de México el viernes, después de que tuviera que aplazar una cita anterior por el terremoto que azotó el centro y sur del país el pasado 19 de septiembre.

La cantante (Málaga, 1978) comenta en una entrevista con Efe que el mensaje del que es su sexto álbum de estudio lo encontró en unos momentos en los que estaba desarrollando su autoestima, que tenía "un poquito abandonada".

"Entendí que la persona más importante de mi vida soy yo, y todos los seres humanos deberíamos incorporar eso para tener relaciones equilibradas", subraya sobre este proceso "enriquecedor".

El nombre de "Resiliencia" -agrega- hace referencia a la "capacidad que tiene el ser humano de salir adelante en situaciones complicadas en su vida".

Como una goma "que se estira, se estira, pero nunca llega a romperse", las personas también tienen esa capacidad de amoldarse a situaciones complicadas. "E incluso sale reforzada de ellas", defiende.

Temas como "Yo me voy a querer" o "Me amo y me acepto completamente" atestiguan los aprendizajes de una cantante que comprendió que, en ocasiones, "hay que decir que no".

"Hay que poner un límite sano a las circunstancias que no sabemos manejar, nos superan o no dependen de nosotros", afirma.

Aquí engloba también aquellas peticiones que no son positivas para uno mismo, pero que muchas veces se aceptan porque "generalmente estamos educadas para complacer, y eso hace mella a la hora de las relaciones personales".

Las canciones sonarán en el Lunario solo con la música de un piano, porque Navarro pretende que el diálogo con el público sea lo más directo posible.

"Es una manera muy veraz de presentarme; la mejor manera de conocer a un artista es escucharlo de la manera más desnuda posible, para ver qué es lo que ofrece", argumenta la responsable de éxitos como "Sola".

Reconoce que también disfruta haciendo conciertos acompañada con una banda grande, lo que aporta un ritmo "más energético", pero el piano es "más intenso, como si te estuviesen cantando al oído, que te estás enterando absolutamente de todo".

Navarro estuvo en México cuando presentó su primer disco, "No te olvides de mí" (2005), ocasión en la que estuvo apadrinada por el mítico compositor y cantante Armando Manzanero.

Hasta ahora no había vuelto a surgir una oportunidad para dar un concierto en el país latinoamericano: "Tenía esa espinita, así que tenía que llegar el momento de volver".

La cantante, quien dice que emprende sus nuevos proyectos con "toda la energía y positividad del mundo", señala que le gustaría ampliar sus miras en América Latina a partir de México porque es el primer país de la región que visitó y le apasionó, tanto por su música -por artistas como Lila Downs o Julieta Venegas- como por la calidez de su gente.

"Sobre todo, respetan mucho a los artistas, valoran mucha la música, hay cultura de ir a los conciertos; me gustaría que México me adoptase y quisiera tenerme en su cabecera de artistas españoles", asevera.

Su música, dice Navarro, es para todas aquellas personas que "no tengan prejuicios a la hora de escuchar algo".

"Siempre digo que es música para gente con alma", añade la artista, quien en ocasiones se ha referido también a sus canciones como "neocopla sinfoelectrónica".