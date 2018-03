Cónsul español visita a miembros del barco de ONG española retenido en Italia

Roma, 22 mar (EFE).- El cónsul general de España en Nápoles, José Luis Solano Gadea, visitó hoy a los miembros del barco de la ONG española Proactiva Open Arms que está retenido desde el domingo en Pozzallo, en el sur de Italia, y transmitió al fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, el "interés del Gobierno español" por la situación.

Solano Gadea explicó a Efe que esta mañana se ha trasladado de Nápoles a la isla de Sicilia (sur), primero a la ciudad de Catania y después al puerto de Pozzallo, "siguiendo las instrucciones" recibidas del ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis.

Su visita ha sido estrictamente de "asistencia consular", después de que el domingo un barco de esta ONG catalana fuera inmovilizado en el puerto de Pozzallo, donde había atracado para desembarcar a 216 inmigrantes rescatados en el mar Mediterráneo.

El fiscal de Catania ha abierto una investigación contra el comandante del barco, Mark Reig; la coordinadora de la misión, Anabel Montes, y una tercera persona cuya identidad no ha sido comunicada.

Esta investigación trata de esclarecer si han podido incurrir en un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, después de que guardacostas libios les amenazaran con abrir fuego si no entregaban a los salvados que tenían a bordo, algo a lo que la tripulación se negó.

"El Ministerio y el Gobierno español están muy interesados en este caso y (...) han mandado al cónsul español para transmitir ese interés, que no es un interés ni puntual ni de hoy, es desde que se ha producido el hecho hasta que se pueda resolver de la forma más favorablemente posible", dijo el cónsul general de España en Nápoles.

Solano Gadea ha viajado primero a Catania, donde ha podido conversar con el fiscal: "Me ha recibido amablemente el fiscal de Catania, le he expresado el interés que el Gobierno español tenía por este hecho y por (encontrar) una solución de la forma más favorable y más rápidamente posible. Me ha escuchado muy atentamente", dijo.

"En compañía del cónsul honorario en Catania, Luca Renato Mirone", el cónsul general de España en Nápoles ha viajado después a Pozzallo, donde se encuentra el barco de Proactiva Open Arms, para conversar con parte de la tripulación que aún permanece en la embarcación y ver cómo se encontraban.

"(Estoy) hablando con ellos y sobre todo ellos me están explicando cuál es su postura, un poco explicándome cómo ha ocurrido todo", comentó.

"En definitiva, de lo que se trataba era de poder saludar a la tripulación, hablar con todos, que me expresaran sus temas, sus problemas, incluso si tenían alguno más de tipo personal, que yo pudiera transmitir", añadió.

El cónsul general de España en Nápoles les ha referido que esta situación "deberá llevarse y seguramente se llevará por parte de las autoridades judiciales italianas, del Gobierno italiano y del Gobierno español, en la línea de lo que ha dicho el ministro (Dastis), que tenemos que ver cómo se han producido los hechos y actuaremos con arreglo a esto".

Finalmente, aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue con atención el suceso y por ello hay contacto permanente entre el Ejecutivo español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la embajada de España en Roma y las oficinas consulares en Italia.

"Estamos perfectamente coordinados", señaló, al tiempo que subrayó que una vez que concluya hoy su visita a Pozzallo, informará "al ministerio (de Exteriores) directamente y también al embajador de España en Roma, Jesús Manuel Gracia".

Una de las abogadas de la ONG, Rosa Lo Faro, confirmó hoy a Efe que esta mañana se ha depositado la defensa ante el juez de investigación preliminar y dijo que esperan tener una respuesta el lunes o martes próximos.