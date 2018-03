Comisaria europea equipara manipulación política de Facebook con el comunismo

Bruselas, 22 mar (EFE).- La comisaria europea de Justicia, la checa Vera Jourova, afirmó hoy que "la manipulación y el lavado de cerebro" que se habría realizado con la instrumentalización de Facebook "tiene muchas similitudes" con el comunismo.

"Vengo de un país comunista y cuando veo la manipulación y el lavado de cerebro, sinceramente veo muchas similitudes", dijo a los medios nada más regresar a Bruselas desde Washington, donde le sorprendió este semana el escándalo de Cambridge Analytica.

La comisaria se mostró "frustrada" por que la red social haya podido "manipular" a los ciudadanos y señaló que lo más trascendente para ella no es solo la intromisión en la privacidad, sino "la manipulación política, el ataque contra la pluralidad y la democracia".

"Estoy horrorizada. Yo no tengo Facebook (...), pero si tuviera una cuenta estaría muy nerviosa", apuntó la comisaria, que dijo no tener prevista en la agenda ninguna reunión con el consejero delegado de Facebook, Marc Zuckerberg, de quien dijo que "no podrá lavar la imagen" de su red social "con apenas unas palabras".

Jourova anunció que escribirá en las próximas horas una carta a la compañía "con varias preguntas" para clarificar la exposición de los datos de los europeos en el caso.

Aunque dijo que aún trabajan en el contenido, sí adelantó que se reclamará a Facebook "el total respeto a las reglas europeas de protección de datos".

"Estaban tomando en consideración asuntos como la religión, la satisfacción personal, la ideología política (...) y hasta los sentimientos íntimos", apuntó Jourova, quien advirtió de que "hay que tener cuidado con lo que uno acepta sin tener que pagar nada, porque de alguna manera se lo van a cobrar", en una explícita referencia a las redes sociales.

Más allá de la misiva a Facebook, Jourova aprovechó su visita a Washington para reclamar toda la información del caso a la Comisión Federal de Comercio.

Jourova lamentó que el escándalo haya ocurrido apenas un mes y medio antes de que el próximo 25 de mayo entre en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que supone una actualización de la normativa de protección de datos vigente desde 1995.

"Ahora mismo si hay sanciones dependerá de las autoridades de protección de datos de cada país", señaló.

La comisaria recordó que la nueva legislación europea prevé armonizar las sanciones por mal uso de datos personales de europeos con umbrales de hasta el 4 % de los beneficios anuales a nivel global para las compañías involucradas.