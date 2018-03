Çolak: "Somos responsables de esta situación"

La Coruña, 22 mar (EFE).- El centrocampista del Deportivo Emre Çolak afirmó este jueves que los jugadores son los "responsables" de la situación en que se encuentra el equipo, que es penúltimo con 20 puntos en 29 jornadas y está a siete del Levante, que marca la permanencia en LaLiga Santander.

El jugador turco explicó en rueda de prensa que entiende que la afición esté molesta con la plantilla y haya perdido la esperanza de lograr la permanencia, si bien él sigue confiando en el equipo.

"La afición del Dépor vive el fútbol y quiere ver al equipo en buena posición. Este club no merece esta posición, ni esta afición ni la ciudad. Normalmente me gusta pasear por Coruña, cenar fuera, pero en esta situación no quiero salir mucho, no quiero ver sus caras, porque sé que están tristes y nosotros somos responsables de esta situación", apuntó.

El futbolista no echó balones fuera y dijo que "la directiva ni la afición" pueden "hacer" algo por cambiar la situación en la que se encuentra el Deportivo porque solo los jugadores pueden hacerlo.

"Estamos mal, todos lo sabemos. Tenemos que hacer algo para cambiar esta situación. Entrenamos para mejorarla y espero que la suerte esté con nosotros", señaló.

Çolak atribuyó la situación del Deportivo a la falta de "suerte" para ver portería, por ejemplo ante la UD Las Palmas (1-1).

"Si marcáramos un gol todo habría sido diferente, pero no tuvimos esa suerte", dijo el centrocampista, que defendió el potencial de la plantilla.

"Llevo dos años aquí y no pienso que nos falte calidad. Conozco bien a los jugadores, nos falta la suerte. En partidos que no pudimos marcar, todo sería diferente si lo hubiéramos hecho. Hemos probado diferentes tácticas, tuvimos ocasiones pero no pudimos sacar lo que queremos", declaró.

Çolak comentó que desde la llegada de Clarence Seedorf como entrenador no ha tenido "muchas oportunidades" y dejó claro que en la posición en la que se siente "más cómodo es la media punta", aunque ante Las Palmas jugo en una banda.

El futbolista blanquiazul también afirmó que, aunque "desde fuera parece" que tenga "problemas con cada entrenador que viene" al Deportivo porque nunca acaba de gozar de continuidad en las alineaciones, lo cierto es que no ha tenido "ningún problema con ellos".

"Hasta ahora solo tuve el problema de no jugar. Pienso que el año pasado demostré que tenía calidad para jugar en este equipo", sentenció.