Chiesa y Cutrone, el futuro de una Italia en construcción

Manchester , 22 mar .- Fuera de la Copa del Mundo por primera vez en 60 años, sin seleccionador designado y con algunos de sus referentes a las puertas de la retirada, Italia vive, futbolísticamente hablando, uno de los periodos más convulsos y críticos de su exitosa historia.

La cuatro veces campeona del mundo -Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006- cayó eliminada en la repesca de acceso a Rusia 2018 a manos de Suecia en dos agónicos encuentros, en los que los hombres del entonces seleccionador Gianpiero Ventura no consiguieron derribar la férrea defensa nórdica.

Ventura, llegado sin excesivos alardes al banquillo de la 'Azzurra' tras brillar en el Torino, no logró recoger con éxito el testigo de Antonio Conte y, después de una fase de clasificación en la que su equipo acabó en segunda posición, por detrás de España, fue condenado a la repesca.

No dio la talla en el doble enfrentamiento contra Suecia: derrota por 1-0 en el Friends Arena de Solna y un decepcionante empate 0-0 en San Siro, en Milán. Y fuera del Mundial por primera vez desde 1958.

No quiso dimitir Ventura, que esperó paciente a que lo destituyera la Federación (FIGC), y lo sustituyó temporalmente con el técnico de la sub-21, el exfutbolista Luigi Di Biagio.

A la espera de contratar un seleccionador de más renombre -suenan Antonio Conte, Carlo Ancelotti y Roberto Mancini-, Di Biagio ha conformado una primera lista que aúna juventud y veteranía, y que afronta una reconstrucción y un cambio generacional que se antoja complejo.

Patrick Cutrone (Milán), nacido en 1997, y Federico Chiesa (Fiorentina), un año más tarde, enarbolan la bandera de la juventud en esta nueva 'Azzurra', en la que también tomarán protagonismo otros futbolistas imberbes como Gianluigi Donnarumma (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Bryan Cristante (Atalanta) y Lorenzo Pellegrini (Roma).

"Ser considerados como los símbolos del renacimiento de Italia no nos mete presión ni miedo. Me siento honrado de estar aquí y de que me hayan convocado para este nuevo ciclo. Es una pena que la selección no esté en el Mundial, pero hay que mirar hacia adelante", expresó Chiesa tras su primera convocatoria.

"En otros equipos nacionales hay muchos jóvenes con más experiencia, como (Marco) Asensio en España, pero nosotros no somos menos", añadió el futbolista del Fiorentina, hijo del delantero de la década de los 90 Enrico Chiesa.

"Con 20 años los sueños no terminan nunca, pero este es un sueño hecho realidad", aseguró, por su parte, Cutrone, autor de 15 goles esta temporada con el Milan. "¿Miedo? Nunca. Siempre he pensado que hay que trabajar mucho, y yo todavía no he conseguido nada", indicó el ariete, que también se estrena en la selección.

A estos dos jóvenes, y a los Cristante, Donnarumma, Rugani y Pellegrini, se unen en la primera convocatoria de Di Biagio varios veteranos ilustres, entre los que sobresale Gianluigi Buffon, el sempiterno guardameta del Juventus, que anunció su retirada de la selección tras el fiasco con Suecia y podría disputar sus últimos dos partidos con la 'Azzurra'.

No estarán ni Giorgio Chiellini, lesionado, ni Andrea Barzagli y Daniele De Rossi, quienes dejaron el combinado nacional tras el fracaso en noviembre, pero sí futbolistas experimentados como Marco Parolo (33 años), Antonio Candreva (31) y Leonardo Bonucci (30) para ayudar a que la transición del cuatro veces campeón mundial sea lo menos traumática posible.