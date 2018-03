Casi 50 entidades de la sociedad civil firman el Acuerdo Social por el Agua

Madrid, 22 mar (EFE).- Casi cincuenta organizaciones de la sociedad civil firman el Acuerdo Social Por el Agua "En defensa de los ríos y por el agua pública" al considerar que el Pacto Nacional del Agua anunciado por el Gobierno mantiene "viejas políticas" de gestión de este recurso que "no responden a los retos actuales".

Lo han presentado hoy en el Congreso en Madrid, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, representantes de algunas de las asociaciones que han suscrito el acuerdo, como son la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Red de Agua Pública, la Fundación Nueva Cultura del Agua y Comisiones Obreras.

La iniciativa surge como "alternativa al Pacto Nacional del Agua que ha propuesto el Gobierno" en el cual, según la portavoz de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, "no está reflejada la sociedad" y que a su juicio "mantiene viejas políticas del agua que no responden a los retos actuales".

Entre los puntos principales, el Acuerdo Social por el Agua exige la detención de la construcción de nuevos embalses y trasvases, "incluidos los previstos en los planes hidrológicos 2015-2021", así como del crecimiento de demandas de regadío y consumos urbanos; y del "deterioro y sobreexplotación de los ríos y acuíferos".

Apuesta asimismo por la agricultura ecológica, ya que estas prácticas "no precisan tanta cantidad de agua", y además evitan la contaminación de la misma, al prescindir de nitratos y de plaguicidas, según ha indicado desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Pilar Galindo.

Desde la sociedad civil han reivindicado además una gestión pública del agua que tenga en cuenta que este recurso "es un bien común" y "un derecho humano" y reclaman por tanto "ya no que el agua sea gratuita, sino que se imposibiliten los cortes de suministro", ha declarado el portavoz de la Red de Agua Pública, Gonzalo Marín.

Así, el texto resalta la importancia de "revertir los procesos de mercantilización del agua y privatización de los servicios de abastecimiento", para acabar también con la corrupción que deriva de "transformar el agua en negocios privados".

En este sentido, desde Comisiones Obreras Francisco Carbonero ha denunciado que "las empresas multinacionales especulan con el precio del agua" y que la privatización por parte de los ayuntamientos del agua potable deriva en casos de corrupción.

El diputado y portavoz de agua de Unidos Podemos, Pedro Arrojo, ha declarado por su parte que desde este grupo parlamentario se elaborará una iniciativa legislativa para incluir los puntos que plantean los colectivos, al considerar que el foco de desechar la construcción de nuevos embalses "es el adecuado".

"No necesitamos más trasvases y presas vacías sin agua como no necesitamos aeropuertos sin aviones" -ha aseverado- en tanto que "el problema de la sequía y del cambio climático no se arregla con la vieja política del hormigón" sino con la "ingeniería natural de ríos vivos y acuíferos recuperados".

Desde WWF, Alberto Fernández también ha recalcado la necesidad de frenar la sobreexplotación de los acuíferos, de forma que se "elimine la extracción ilegal" y "se haga un control de quién utiliza el agua y quién no".