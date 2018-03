Bescansa ve "bochornoso" el episodio del máster de Cristina Cifuentes

Albacete, 22 mar (EFE).- La diputada de Podemos Carolina Bescansa ha calificado de "bochornoso" una supuesta manipulación del expediente académico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes para que aprobara un Máster en la Universidad Rey Juan Carlos, a la que ha invitado "a explicar mejor" lo ocurrido.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una conferencia esta tarde en Albacete, y en calidad de profesora universitaria, ha dicho no compartir las explicaciones dadas acerca de un posible error para hacer pasar dos asignaturas de 'no presentado' a superadas.

La parlamentaria ha subrayado que el martes la propia Cifuentes compareció en la Comisión que investiga la financiación ilegal del Partido Popular y "no se nos ocurrió que tuviésemos que preguntarle por su expediente académico", en alusión a la información publicada al día siguiente por eldiario.es

Bescansa ha considerado que la presidenta madrileña debe dar "muchas explicaciones, porque como profesora de universidad conozco los procedimientos que hay para calificar y rectificar actas, y las explicaciones que han dado los portavoces de la Universidad y la propia Cifuentes no se corresponden con el procedimiento".

Para la diputada de Podemos todo lo ocurrido "hay que explicarlo mejor de lo que lo han hecho hasta ahora" porque "si no lo hacen y la explicación que tiene es la que parece no nos perdonaríamos como sociedad que una persona que hace una cosa así no dimitiese".

Ha añadido que se trata de un caso reciente: "De confirmarse es un hecho bochornoso, no compatible con la dignidad mínima que se debe exigir a los representantes en las instituciones", ha repetido.