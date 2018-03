La automoción vasca prevé crecer un 7 % este año tras subir un 11 % en 2017

Bilbao, 22 mar (EFE).- El cluster de la Automoción de Euskadi, Acicae, ha vaticinado hoy que la facturación de sus empresas asociadas crecerá un 7 % en 2018 y seguirá la trayectoria ascendente registrada en 2017, año en el que alcanzó los 18.390 millones de ventas, con una subida del 11,7 por ciento.

Este sector, que representa el 25 % del PIB del País Vasco y cerca del 50 % de toda la fabricación de componentes que se produce en España, creó 2.840 empleos en 2017, lo que supone un 7 % más, hasta alcanzar los 40.800 empleados en las plantas de Euskadi y otros 45.000 en las que tienen en el exterior.

José Esmoris, el presidente de este cluster, que agrupa a 175 empresas vascas que fabrican componentes para el automóvil en Euskadi, ha opinado que 2018 volverá a ser un gran año para este sector, al igual que lo ha sido 2017, en el que la facturación superó las previsiones y creció un 11,7 % en relación con el ejercicio anterior; esta cifra no incluye la obtenida por la fábrica de Mercedes en Vitoria, la más grande de Euskadi y que también está en cifras récord.

El 60 por ciento de las ventas va a los constructores de vehículos y el 38 por ciento a los proveedores, quedando solo el 2 por ciento para recambios.

"La industria vasca ha sabido diversificar en los últimos años su cartera de clientes y mercados y fabricar productos con más valor añadido, lo que está haciendo que pueda aprovechar este momento de crecimiento económico general", ha explicado.

Esto le permite crecer al 11 por ciento, muy por encima de lo que ha subido el sector del automóvil para el que trabaja, y promete buenas perspectivas para los próximos años, en una industria en la que los fabricantes cada vez ceden más campo a los proveedores.

Por mercados, Europa presenta una tendencia plana, de crecimiento bajo, mientras que China e India siguen pujantes, y Brasil ha superado su mal momento.

México va muy bien, y la incógnita es Estados Unidos, pero Esmoris no ha querido hacer predicciones: "Hace una semana se pensaba que iba a haber aranceles al acero y ahora no se sabe. Cualquier guerra comercial no es buena, por lo que espero que todos sean cautos".

Cuestionado sobre el futuro del coche eléctrico, Esmoris ha comentando que en los próximos años se verán múltiples variantes de propulsores y convivirán las diferentes tecnologías, por lo que el sector de automoción no tendrá que hacer frente a un cambio brusco sino paulatino.

Por otra parte, el cluster cumple este año 25 años de existencia y para celebrarlo va a montar una exposición con coches y motos fabricadas en Euskadi el siglo pasado y además organizará un encuentro con ejecutivos de automoción.