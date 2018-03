Antonio Banderas reconoce que no ha bajado el ritmo tras el ataque al corazón

Málaga, 22 mar (EFE).- El actor malagueño Antonio Banderas ha reconocido hoy que, pese a los buenos propósitos que se hizo, no ha bajado el ritmo de trabajo después del ataque al corazón que sufrió a principios del 2017.

"He dejado de fumar y me estoy tomando las pastillas, pero no puedo dejar de trabajar. A la mierda si eso me va a llevar a que me muera antes, pero me moriré haciendo lo que me dé la gana. Lo que no quiero es vivir muerto, ¿para qué?".

En la rueda de prensa con motivo del estreno mundial en Málaga de la serie de National Geographic "Genius: Picasso", Banderas ha admitido que se "contradice" en cuanto a sus prioridades.

Ha recordado que, cuando recibió el Goya de Honor 2015, en su discurso pidió perdón a su hija, Stella del Carmen, por el tiempo que le había robado su profesión, porque Banderas tiene claro "que lo más importante son los hijos", pero al final está "todo el día rodando".

"Tengo un sueño iluso, el de un poema que tengo en mi casa de Málaga pintado en la terraza, que escribió el mismo Manolo Alcántara, y es un anhelo insensato al que creo que voy a llegar, pero me doy cuenta de que nunca voy a llegar".

Ese poema de Manuel Alcántara dice: "A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría".

"Pues no, no es posible llegar a ese momento, la barca se mueve mucho, no paro, digo que voy a parar y no puedo", ha bromeado Banderas.