Anquela: "Si no juegas bien al fútbol, no consigues nada"

Oviedo, 22 mar (EFE).- El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, dijo que son muchas las circunstancias que "se tienen que dar" para vencer a domicilio, un objetivo que se le resiste a su equipo en las últimas jornadas.

El técnico jienense espera romper esa mala racha a base de "mantener la puerta a cero" y "competir", aspecto este último que el propio Anquela definió como "jugar bien al fútbol".

"Tenemos que encajar pocos goles, que últimamente recibimos más de los que quisiéramos, y por su puesto ser un equipo que compita, no he cambiado mi discurso. Y competir no es sólo correr o colocarse bien, hay que jugar bien al fútbol para conseguir sumar", señaló el técnico.

Anquela matizó que su equipo no ganó en salidas como Cádiz o Zaragoza, pero que los suyos sí que han "competido bien" en otros campos en las mismas circunstancias, y añadió que espera que Córdoba no sea una "excepción" pese a la buena racha de los andaluces.

"El equipo en esos escenarios no se ha arrugado para nada, son los partidos que hay que jugar. Vamos ilusionados, y con esperanzas de poder conseguir un buen resultado. Nuestro rival viene de una racha de resultados buena, y eso viene como consecuencia de que hacen las cosas bien", puntualizó.

El técnico carbayón reconoció que se nota la llegada de Jose Ramón Sandoval al banquillo del Córdoba, y destacó que desde que el madrileño se hizo cargo del equipo, los andaluces han dejado de "encajar tantos goles" y siguen teniendo "relativa facilidad" para anotarlos.

"La diferencia es que ahora ganan. Yo les he visto hacer las cosas muy bien antes, pero ahora ganan, son un equipo serio y se nota la mano del entrenador. Desde hace un mes han recibido muy pocos goles, es un equipo muy difícil, que sabe lo que quiere y tiene gente de calidad", analizó el entrenador azul.

El jienense señaló que la Liga está "en un pañuelo", razón por la que cualquier equipo puede arrastrar rachas "buenas y malas", pero instó a los suyos a "saber competir" y "saber afrontar los momentos" en cada una de ellas.

"Cada año es más duro este campeonato, y cuando los momentos sean malos debemos juntarnos y no descomponernos nunca. Cuando sean buenos, hay que aprovechar el máximo", concluyó el andaluz.

Anquela, que trabajó con los suyos a puerta cerrada antes de viajar a Córdoba, adelantó que hay algunos jugadores con "problemas" pero de los que se "pueden solventar", y comentó que no va a tener prisa con el canterano Steven, que dio los tres puntos ante el Granada al equipo pero con el que quiere ir "poco a poco".