Zambia pide casi 8.000 millones dólares a minera canadiense por fraude fiscal

Lusaka, 21 mar (EFECOM).- La Autoridad Tributaria de Zambia (ZRA) reclama 76.500 millones de kwachas (7.944 millones de dólares, 6.470 millones de euros) a la empresa minera canadiense First Quantum por una supuesta evasión de impuestos a la importación durante los últimos cinco años, informaron hoy medios locales.

Según la ZRA, First Quantum se habría aprovechado de que la importación de equipamiento minero está libre de impuestos en esta nación del África meridional para traer otros objetos sin tributar.

"Los cálculos que hemos hecho muestran que en los últimos cinco años numerosos bienes fueron importados al país por esta compañía que debería haber pagado impuestos por 76.500 millones de kwachas que no ha pagado", explicó el portavoz de la institución, Topsy Sikalinda, en declaraciones recogidas por el diario The Zambian Eye.

Según Sikalinda, la ZRA "utilizará todas las opciones disponibles" para recuperar los impuestos no pagados tanto por la compañía canadiense como por otras empresas mineras, a las que se auditará también a partir de la semana que viene.

Sin embargo, First Quantum rechazó las acusaciones y aseguró que no debe esa cantidad a la ZRA, debido a que la estimación de dicha deuda "no parece tener ninguna base de cálculo discernible".