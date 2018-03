Unidos Podemos exige al Gobierno mecanismos contra la tala ilegal

Madrid, 21 mar (EFE).- Unidos Podemos (UP) ha presentado hoy una Proposición No de Ley para impulsar el cumplimiento del Reglamento de Madera de la Unión Europea para luchar contra la tala ilegal y su comercio asociado en España.

En un comunicado emitido aprovechando el Día Internacional de los Bosques que se celebra este miércoles, este grupo parlamentario recuerda que España aprobó en 2015 la trasposición del reglamento pero lo hizo "tras la apertura de un proceso de infracción por parte de la Comisión Europea" y ante la amenaza de ser llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE.

UP advierte de que "aún no cumple los requisitos de la normativa" y de hecho "muchas CC.AA. todavía no han nombrado una autoridad responsable para el control de la entrada de este tipo de madera", a pesar de que la tala ilegal es el primer delito medioambiental a escala global.

De hecho, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 30 % de la madera comercializada en el mundo tiene esta procedencia.

El coportavoz de EQUO -formación asociada a UP en la actual legislatura- Juantxo López de Uralde ha añadido que "sin importación ilegal no habría talas ilegales" y ha denunciado la "pasividad del Gobierno" ante la entrada en España de "madera extraída ilegalmente en los países tropicales".

López de Uralde ha recalcado que "los bosques son cruciales en la lucha contra el cambio climático al ser el único sumidero gestionable", puesto que además de reducir emisiones es "el único sector" que puede compensar los desequilibrios de otros.

En este sentido, el crecimiento del 'stock' forestal "compensa el 20% del total de emisiones de CO2 de España, aproximadamente", ha indicado.

La Proposición No de Ley insta al Gobierno a que desarrolle y aplique el Sistema estatal de información del comercio de madera "para que sea posible conocer el número de controles realizados, los expedientes abiertos o las medidas correctoras impuestas, así como ampliar los mecanismos de control".