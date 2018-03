Toquero: "La buena racha nos ha sorprendido a todos"

Zaragoza, 21 mar (EFE).- El jugador del Real Zaragoza Gaizka Toquero ha declarado hoy que la buena racha por la que atraviesa su equipo, con seis triunfos consecutivos, ha sorprendido "a todos", incluidos los jugadores.

"Nos ha sorprendido no porque el equipo no fuera capaz de hacerlo, sino porque en Segunda ganar seis partidos seguidos no es normal ni ves capaz a nadie de hacerlo", ha destacado en rueda de prensa.

A este respecto, el delantero opina que se ha conseguido porque el equipo se lo ha merecido: "puede haber habido algún día que hayas ganado porque has tenido más suerte o más pegada pero en otras ocasiones también hemos tenido partidos que hemos merecido ganar y no lo hemos hecho".

Igualmente ha señalado que el Real Zaragoza se encuentra con muy buena inercia y que es el "momento perfecto" para tener una buena dinámica a falta de once jornadas para el final "que es cuando se juega todo".

"Ahora, hay equipos que parece que dudan como Granada Huesca u Oviedo y es momento perfecto para estar como estamos", ha resaltado.

Toquero piensa que el partido de la pasada jornada contra el Osasuna, en el que se impuso el conjunto aragonés, fue "importantísimo" porque se le ganó la diferencia particular al conjunto navarro, algo valioso dada la igualdad que hay en la parte alta de la clasificación, así como para la confianza.

"Hay veces que igual no haces un partido muy bueno y el rival sí y con la pegada que tienes ganas el partido. Eso te da una confianza de creer que lo vas a ganar", ha apostillado.

Con respecto al encuentro del próximo domingo contra el colista, Sevilla Atlético, ha explicado que la clasificación está como está por algo pero que eso no quiere decir que deban confiarse porque si ocurre así "cualquiera te puede meter un tortazo".

"Al Córdoba lo daban por muerto y con una racha buena está pendiente de si sale de ahí. No nos podemos confiar ni salir pensando que hemos ganado antes de empezar", ha advertido.

Para el jugador vitoriano el buen momento que vive el equipo supone una dosis de confianza y de creer en lo que hacen pero no para pensar que está todo hecho porque ha avisado que cualquier equipo les puede ganar.

"Además nos quedan partidos muy difíciles porque tenemos que jugar contra los cuatro primeros. Hemos hecho mucho, todos queríamos estar donde estamos pero somos conscientes de que por haber ganado seis partidos no vamos a hacerlo solo con salir al campo. Hay que salir igual que en partidos anteriores", ha subrayado.

De la misma forma cree que el Real Zaragoza no debe marcarse metas y que tiene que pensar en subir de categoría pero siempre con sentido común.

"Viendo dónde estábamos hace dos meses hay que ir partido a partido y seguir igual. Luego ya se verá en qué posiciones quedamos. Nadie se había puesto como objetivo estar sexto y tampoco nos vamos a marcar ser segundos o sextos, eso lo hará nuestro juego y nuestros rivales", ha expuesto.