Toni Nadal: "Mejorar el saque fue una dificultad extra para Rafael"

Palma, 21 mar (EFE).- Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafael Nadal, ha afirmado este miércoles que el saque "fue una dificultad extra" para su sobrino en todo el largo proceso de aprendizaje, que ha llevado al tenista español a ser uno de los mejores jugadores de la historia, tras ganar 16 torneos Grand Slam.

"Afortunadamente (Rafael) siempre fue una persona que se dejó guiar para mejorar en todo", ha señalado Toni Nadal en una rueda de prensa que ha ofrecido antes de pronunciar la conferencia "Todo se puede entrenar" para los alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares.

"Rafael siempre estuvo dispuesto a aprender y mejorar, incluso en los momentos más complicados y difíciles por las lesiones", ha subrayado.

Rafael Nadal, actual número dos del mundo, se recupera de una lesión -en el psoas ilíaco en su pierna derecha- que le obligó a abandonar ante el croata Marin Cilic en los cuartos de final del Torneo de Australia el pasado enero.

Su tío ha explicado que ayer entregó algo. "Tiramos algunas bolas", ha dicho, pero ha precisado pero que todavía "no está en movimiento, no está recuperado, porque sigue lesionado".

"Su lesión es un proceso que va por buen camino y creo que llegará a la temporada en tierra batida ya recuperado del todo, y si es así, no me cabe duda de que Rafael estará anímicamente preparado para hacer un buen tenis", ha remarcado.

Con respecto a si ve a su expupilo tocado anímicamente por el parón obligatorio cuando había recuperado las mejores sensaciones para afrontar 2018, Toni Nadal ha precisado que "tocado no, pero sí afectado".

"Es normal, pero todo es cuestión de dejar pasar el tiempo, superar este momento y volver a competir como siempre lo ha hecho", ha indicado.

A la pregunta de cómo le ha cambiado la vida en los últimos meses tras su decisión de dejar su puesto de entrenador al ex tenista mallorquín Carlos Moyá, Toni Nadal ha respondido que cuando preparaba a su sobrino "tenía la sensación de que no trabajaba".

"Lo que he hecho siempre es entrenar a Rafael y me lo me he pasado muy bien en las pistas y torneos de muchas ciudades del mundo. Ahora disfruto lo mismo, pero dando estas charlas y enseñando tenis en la academia de Manacor", ha remarcado.

Toni Nadal, finalmente, ha opinado sobre lo que ocurriría en un duelo Federer-Nadal en tierra batida, respondiendo así a las manifestaciones del suizo, actual número uno del mundo, de que le gustaría enfrentarse al mallorquín en esa superficie.

"Si tengo que dar una respuesta para quedar bien, diría que Federer tiene muchas opciones de ganar a Rafael, faltaría más, es el numero uno y está jugando muy bien; pero con mi sobrino en perfectas condiciones y en un partido a cinco sets, por ejemplo en Roland Garros, Rafael es favorito", ha señalado Toni Nadal.