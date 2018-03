Susaeta: "Este equipo se merece que se confíe en él por el nivel que ha dado"

Lezama , 21 mar .- Markel Susaeta pidió este miércoles en Lezama confianza en el Athletic para lo que queda de temporada, nueve partidos en los que asegura que intentará apurar las escasas opciones europeas que le quedan, ya que el equipo rojiblanco "se merece que se confíe en él por el nivel que ha dado".

"En los últimos años, hemos dado argumentos suficientes para que confíen en nosotros, hemos estado en Europa con regularidad y eso no es fácil. Hemos dado nivel, lo podemos volver a dar y esperemos darlo en este tramo final", resumió Susaeta el mensaje del vestuario rojiblanco en la rueda de prensa que ofreció en Lezama tras el entrenamiento de su equipo.

De todos modos, a la afición rojiblanca el internacional eibarrés no quiere "pedirle nada" porque "siempre apoya en los momentos difíciles" y es "en la mano" del equipo en la que está "dar la vuelta a la situación".

"Tenemos que ilusionarnos con dar la vuelta a la situación y quedan partidos podemos hacerlo. Es muy difícil vista la línea de la temporada, pero le diría al público que vamos a dejarnos la vida y correr más que nunca", apuntó un Susaeta que tiene claro que la principal "motivación que tiene que servir" a los jugadores para remontar de la situación "es jugar en el Athletic".

En ese sentido, cree también que la plantilla tiene que "pensar" que le "viene bien" el parón "después de unos últimos partidos que no han sido buenos".

Susaeta dijo que a él y a sus compañeros les "ronda por la cabeza" alcanzar el séptimo puesto de la tabla, que un año más podría ser europeo. "Es los últimos años es como normal jugar en Europa y pensar en que el año que viene no vamos a estar no gusta a nadie", confesó.

"Venimos de una serie de años que han sido muy buenos, estamos dando un nivel que no se había vivido y este año no está siendo así, pero este equipo se merece que se confíe en él por el nivel que ha dado", reflexionó, asegurando también que el equipo está con el técnico, José Ángel Ziganda.

"Se habla que de no nos entiende a nosotros y que nosotros no le entendemos a él, pero te puedo asegurar que estamos trabajando con toda la ilusión del mundo para que lleguen esos resultados que queremos", apuntó.

Ya en cuanto a lo personal, el extremo internacional confesó que cuando el 2 de septiembre de 2007, con 19 años, debutó en el primer equipo bilbaíno en el Camp Nou ni se le "pasaba por la cabeza" llegar a los 475 partidos con el Athletic -el séptimo en la historia del club vasco-, 350 de ellos en Liga -el undécimo-, que alcanzó el domingo curiosamente en el mismo escenario.

A pesar de ello, Susaeta no se marca más "objetivo" que el de "ganar al Celta" a la vuelta del parón. "Lo que quiero es "disfrutar del momento, trabajar más que nunca y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", aseguró.

Tampoco quiere dar por hecho que, aunque le ha costado, cuente ya con el reconocimiento del público de San Mamés. "No se si me la he acabado de ganar a o no a la afición. Lo que sé es que doy lo mejor de mí y me centro en ayudar al equipo", señaló.