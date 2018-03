PSOE denuncia la extinción de 252.910 pensiones no contributivas desde 2012

(Actualiza la información con referencia EC3465 con declaraciones del PP)

Madrid, 21 mar (EFE).- El grupo parlamentario socialista ha denunciado hoy la extinción de 252.910 pensiones no contributivas de 2012 hasta 2017, tanto por jubilación como de invalidez, mientras el PP ha argumentado que es consecuencia de la mejora de la situación económica.

El diputado socialista Miguel Angel Heredia ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de perseguir a un colectivo "que es el más débil", ya que la pensión no contributiva máxima está en unos 368,9 euros y se dirige a personas que no tienen recursos suficientes para subsistir porque no han cotizado lo suficiente para alcanzar la prestaciones del nivel contributivo.

El Gobierno reconoce, a través de una respuesta a una pregunta del PSOE, que en 2017 se extinguieron 27.829 pensiones no contributivas, 12.737 de invalidez y 15.092 de jubilación, mientras que en 2016 se dejaron de pagar un total de 39.917 pensiones no contributivas, y en 2015, 41.228.

No obstante, según informa el Gobierno fue en 2014 cuando se produjo el mayor incremento en el número de pensiones no contributivas extinguidas tras sumar 62.600 (25.774 de invalidez y 36.826 de jubilación).

La portavoz de Empleo del grupo parlamentario del PP, Carolina España, ha señalado a EFE que estos datos se deben a que los pensionistas han mejorado su nivel de renta y ya no tienen que recurrir a la pensión no contributiva y ha instado a los socialistas "a dejar de calentar la calle y a calentar los motores del Pacto de Toledo".

"Es vergonzoso ver cómo miente el PSOE sobre la reducción del número de beneficiarios de pensiones no contributivas por la mejoría de las pensiones por la situación económica", ha subrayado en respuesta a Heredia.

En declaraciones a EFE, el diputado socialista ha considerado "indecente" que Rajoy esté "retirando" estas pensiones y no centre sus esfuerzos en perseguir a los grandes defraudadores del país.

Ha criticado que las pensiones lleven 5 años subiendo un "miserable" 0,25 % y que a las mujeres cuidadoras de la Ley de Dependencia se les haya quitado la cotización a la Seguridad Social.

Según los datos ofrecidos por el Gobierno, por Comunidades Autónomas, Andalucía fue la que registró un mayor incremento de extinción de pensiones no contributivas de jubilación en 2017, al alcanzar las 3.267, seguida de Cataluña (1.654), Comunidad Valenciana (1.612), Galicia (1.606), Madrid (1.401) y Canarias (1.045).

En cuanto a las pensiones no contributivas de invalidez, en Andalucía se dejaron de pagar 2.689 en 2017, mientras que en Cataluña fueron 1.752, en la Comunidad Valenciana (1.302), en Galicia (1.258) y en Madrid (1.003).