PSOE acusa al Gobierno de usar a las mujeres como rehenes de sus presupuestos

Madrid, 21 mar (EFE).- El PSOE ha acusado hoy al Gobierno de mantener a las víctimas de violencia machista como "rehenes" de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, al supeditar a las cuentas del Estado la dotación de 200 millones de euros del pacto de estado contra la violencia de género.

"Estamos a finales de marzo y no tenemos habilitado ni un solo euro de lo comprometido en el Pacto para este año. (...) Cómo me puede decir hoy que ese dinero estará incluido en los próximos Presupuestos Generales que piensa traer a la Cámara el próximo 3 de abril, que dependerá de si se aprueban o no los presupuestos allá para el verano", ha denunciado la socialista Carmen Rocío Cuello en el Congreso.

"Entonces, señora ministra, me estará hablando de un chantaje, manteniendo a las víctimas como rehenes de la aprobación de su presupuesto", ha espetado la diputada a la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

La ministra ha sostenido que la dotación de los 200 millones para el cumplimiento del Pacto se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado que presentarán en consejo de ministros el próximo 27 de abril.

"¿Y durante este tiempo qué les decimos a las mujeres: que no ha habido dinero en enero, ni en febrero, ni en marzo y así hasta septiembre? (...) Hable claro y diga que los tiempos que maneja su administración significan que esos fondos no van a estar disponibles para las comunidades autónomas y los ayuntamientos hasta después de verano", le ha reprochado Cuello.

La diputada socialista ha calificado al Ejecutivo de "incompetente" e "insensible" con las mujeres víctimas de violencia machista y ha subrayado que la lucha contra esta lacra es un "asunto de extraordinaria y urgente necesidad".

Montserrat ha recordado que en lo que va de año se han prorrogado los presupuestos de 2017 contra la violencia de género y ha pedido al PSOE y al resto de fuerzas políticas que continúen luchando juntos, "sin diferencias" ni "fronteras" en este asunto.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, la ministra no se ha referido al asesinato anoche de dos niños presuntamente a manos de su padre en Getafe (Madrid), a pesar de que la diputada socialista ha mencionado el caso al comienzo de su intervención.

En la siguiente pregunta a Montserrat, la diputada de Unidos Podemos Ana Marcello ha denunciado el incumplimiento de la Ley de Dependencia y ha calificado de "criminal" la política del Gobierno en esta materia, porque "produce muerte y dolor".

Una acusación a la que la titular de Sanidad ha respondido con los avances que en esta materia se han llevado a cabo desde que el PP llegara al Gobierno.