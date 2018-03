Muntari: "Yo creo que es posible y mis compañeros también"

A Coruña, 21 mar (EFE).- El centrocampista del Deportivo Sulley Muntari afirmó este miércoles que el conjunto coruñés, que ha vuelto al trabajo después de cuatro días de descanso, sigue creyendo que es "posible" lograr la permanencia en LaLiga Santander a pesar de la complicada situación en que se encuentran.

"Por supuesto, todo es posible, por eso estamos aquí. Yo creo que es posible, mis compañeros creen que es posible y por eso estamos trabajando duro para conseguirlo", comentó en rueda de prensa tras el entrenamiento vespertino.

El jugador ghanés admitió que el tiempo de descanso que les concedió Clarence Seedorf tras el empate del sábado con la UD Las Palmas les ha servido para "quitar un poco de tensión", pero no para relajarse antes de visitar al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Muntari afirmó que es "una cuestión de tiempo" que el Deportivo pueda "ganar algún partido y que vuelva todo a ser normal para conseguir salir de esa zona peligrosa y adelantar a los equipos que están por delante".

"Mis compañeros lo están haciendo muy bien y es raro ver a un equipo como el nuestro en esa posición. Yo realmente creo que vamos a salir de ese bache", advirtió.

En su comparecencia, una periodista le preguntó por la trayectoria de Seedorf en el Deportivo, con el que no ha ganado después de siete partidos, y su respuesta causó sorpresa y polémica.

"Es normal que hagas esa pregunta. Yo no te estoy respondiendo mal porque sé que eres una mujer y voy a ser educado. Si se ganase, sería un entrenador fantástico, pero no hemos ganado y es parte del trabajo. Lo conocí como jugador y como entrenador, está trabajando bien, creo que nuestro juego ha mejorado y salimos al campo sabiendo lo que hay que hacer", dijo.

Cuestionado por su comentario sobre la periodista, abundó: "No es nada, simplemente que yo sé cómo hablo cuando estoy con hombres y cómo hablo cuando estoy con mujeres. No os estoy faltando al respeto, os digo cómo soy yo, hay unas cosas que me ablandan más que son los niños, las mujeres y la gente mayor".