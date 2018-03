Morilla: "El objetivo, a falta de once jornadas, es el ascenso directo"

Granada, 21 mar (EFE).- El nuevo entrenador del Granada, Pedro Morilla, afirmó este miércoles en su presentación que "el objetivo, a falta de once jornadas" para terminar la primera fase de LaLiga 1/2/3, "es el ascenso directo", ya que cuenta con "una plantilla magnífica" que forma un grupo "unido y fuerte".

Morilla, ascendido el lunes a este puesto desde el filial para reemplazar hasta el final de temporada al destituido José Luis Oltra, agradeció la "confianza depositada" en él y en su cuerpo técnico, pues el club podía "haber tirado de muchos entrenadores con mucho nivel", pero ha apostado por él.

"Vamos a responder con mucho trabajo y con los conocimientos que tenemos. Es mentira que no tenemos experiencia, no la tenemos en Segunda o en Primera, pero la experiencia futbolística la tenemos porque todos llevamos muchos años en el mundo del fútbol", aseveró.

El técnico sevillano aseguró que "no hay miedo, la vida es para los valientes", y dijo que tienen "una responsabilidad y una ilusión enormes".

"Es bonito poder demostrar que desde el fútbol humilde se puede llegar con trabajo y constancia, y estamos muy capacitados", añadió el nuevo preparador del Granada, quinto en la tabla con 49 puntos, a ocho de los dos primeros clasificados.

Morilla consideró que el Granada tiene "una magnifica plantilla, capacitada para lograr el objetivo marcado, que es el ascenso", e insistió en que van a "dar el doscientos por cien" para alcanzarlo.

"Si es directamente, mucho mejor; quedan puntos y quedan jornadas, ya se lo he transmitido a los jugadores. Si no llegamos al ascenso directo, lo haremos en la promoción, pero el objetivo a falta de once jornadas es el ascenso directo", recalcó.

Abogó por que su equipo haga "un fútbol moderno, de presión en campo contrario, de estar muy ordenados defensivamente y transiciones rápidas", e indicó que, "independientemente del sistema", tiene muy claro lo que quiere del grupo.

Según Morilla, "los jugadores saben que el objetivo es el ascenso, saben a qué han venido a Granada", y agregó que "el grupo está unido, fuerte, y muestra una predisposición enorme al trabajo", además de que "no hay excusas por parte de nadie para mejorar la clasificación".