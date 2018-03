Lloyd Webber, el genio de los musicales, presenta su último álbum en Londres

Londres, 21 mar (EFE).- El compositor de musicales Andrew Lloyd Webber presentó en Londres su álbum "Unmasked: The Platinum Collection", que aúna sus mayores éxitos traídos de la mano de artistas de la talla de Madonna, Beyoncé, Nicole Scherzinger o Elvis Presley.

Lloyd Webber, que celebrará mañana su 70 cumpleaños, ha labrado una carrera prolífica como autor de algunos de los musicales con más renombre e impacto de todos los tiempos, a cargo de obras como "Cats", "Evita" o "Jesucristo Superstar".

Entre sus logros, el artista acumula siete premios Olivier, otros siete Tony, tres Grammy, un Globo de Oro y un Óscar, además de poder presumir de que uno de sus trabajos, "El fantasma de la ópera", es el segundo espectáculo que más tiempo ha permanecido en el West End de Londres, acumulando 32 años seguidos sobre el escenario.

En la presentación en el prestigioso "Ivy Club" de la capital británica, el autor presentó asimismo su nueva autobiografía, también titulada "Unmasked", en la que comparte detalles de sus primeras vivencias y de su ascenso en el mundo del espectáculo.

"Mi autobiografía fue muy divertida de escribir, aunque tengo que confesar que después de tres semanas contestando a las mismas preguntas sobre mi vida, empiezo a perder, un poco, las ganas de vivir", admitió el autor con una carcajada durante el evento.

Aunque su carrera acaba de cumplir cincuenta años -el pasado 1 de marzo fue el quincuagésimo aniversario del estreno de "José, el soñador", su primer trabajo-, Lloyd Webber no termina de acostumbrarse a la fama.

"Siempre resulta desconcertante cuando artistas y cantantes famosos, que admiro, se dirigen a mí; como cuando Lana del Rey -a cargo de una de las canciones de "Evita" recopiladas en "Unmasked"- vino a hablar conmigo y me dijo que había actuado en 'José el soñador' cuando estaba en la universidad", relató.

Webber comenzó escribiendo musicales para colegios e institutos y, de hecho, fue respecto a una actuación de fin de curso de "José, el soñador" que un periodista escribió una buena crítica y catapultó al compositor a la fama.

Según apuntó, no es coincidencia que su primera obra fuera interpretada por adolescentes en el instituto y la última, la adaptación musical de "Escuela de Rock", también tenga como protagonistas a un grupo de jóvenes artistas.

"Se trata de una obra acerca del poder de la música para fortalecer a los niños, de cómo los chicos pueden coger un instrumento, aprender a tocarlo y sentirse capaces de más, solo por ello", señaló el autor, quien aprovechó la oportunidad para reclamar mejores programas de educación musical en los colegios.

El artista también comentó que elegir y grabar de nuevo algunas de sus obras más representativas ha sido un reto que ha requerido tomar "decisiones muy difíciles", aunque el creador afirmó que la experiencia le ha traído "un montón" de recuerdos. "Ha hecho a este viejo compositor muy feliz", aseguró.

Durante la presentación, Lloyd Webber tuvo la oportunidad de agradecer personalmente la contribución de Nicole Scherzinger, quien interpretó a Grizabella, la gata de actitud sofisticada de "Cats", en la reposición del musical en Londres en 2014.

La cantante, por su parte, honró al compositor con una actuación en vivo de "Memories", del musical "Cats", que el autor calificó como "mejor imposible".

El compositor no quiso revelar en qué tipo de proyectos está trabajando ahora, ya que, apostilló, "una buena partitura no puede salvar a una mala historia", y todavía no ha decidido si la idea que tiene entre manos merece calificarse de buena historia.

Lloyd Webber se despidió con una satisfacción absoluta sobre los resultados obtenidos en estas últimas obras y una única queja ya que, según apuntó, si pudiera hablar con su yo del pasado, le recomendaría que "no escriba una autobiografía", por la carga de trabajo que ello supone.