De Gendt: "En La Molina será muy duro para mí"

Camprodón , 21 mar .- El belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) celebró la victoria en la tercera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña, pero admitió que será muy difícil mantener este jueves el liderato en la jornada pirenaica con final en la estación de esquí de La Molina.

De Gendt se adjudicó la tercera etapa, de 153,2 kilómetros entre San Cugat (Barcelona) y Camprodón (Gerona), tras culminar un tempranero ataque en solitario que le permitió cruzar la meta con una ventaja de 20 segundos.

"Tengo este maillot ahora porque en las últimas dos etapas no luché por la victoria. Este maillot es un gran premio para mí, pero creo que mañana en La Molina, si la etapa se mantiene igual, será muy dura para mí", admitió tras ganar la etapa.

El ciclista belga, que en Camprodón sumó la tercera victoria de etapa en la ronda catalana, empezó a ser consciente de que ganaría a 200 metros de meta, cuando vio que sus perseguidores no podrían darle caza.

"Empecé a pensar que podría ganar la carrera en los últimos 200 metros, de hecho. Sabía que la carrera picaba un poco hacia arriba en los últimos 2 kilómetros y veía que tenía a unos perseguidores muy fuertes detrás y he intentado esprintar hasta el final. Solo en los últimos metros me he dado cuenta de que iba a ganar", relató.