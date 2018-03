De la Fuente: "Hemos sido dominadores, pero no contundentes"

Benidorm , 21 mar .- Luis de la Fuente, seleccionador español sub-19, afirmó tras el empate ante Bulgaria (0-0) que su equipo fue dominador pero no contundente en el encuentro que enfrentó a ambos conjuntos correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo.

"No se vive solo de la posesión. Hemos sido dominadores, pero no contundentes", dijo el técnico vasco, quien admitió que Bulgaria era el rival "más débil pero no el más fácil" de un grupo del que también forman parte Bélgica y Francia .

"Empezamos bien el partido, pero nos faltó definición", insistió De la Fuente, quien, pese al tropiezo, recordó que España debe "ganar los partidos ante Francia y Bélgica, por lo que el objetivo no ha cambiado".

De la Fuente confía en recuperar física y anímicamente a los jugadores de la selección, a los que elogió por su calidad y auguró un gran futuro como profesionales.

El técnico se mostró convencido de que ante Bélgica o Francia la selección española tendrá "más espacios y mejorará su versión".

"Aquí no vale con ir al 80% como pasa en los clubes. Confío plenamente en este grupo", añadió De la Fuente, quien no quiso especular sobre la posibilidad de quedar fuera del Europeo.

"En esta fase todos tenemos que sumar al menos 7 puntos. Ni para nosotros ni para nadie va a ser fácil. Lo vamos a intentar a muerte, pero lo malo es que solo se clasifica uno", sentenció.